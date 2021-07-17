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Дети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию

17 июля 2021, 02:16
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Все напитки, которые "обманывают" тест имеют нечто общее - они очень кислые.

Коронавирус
/ Reuters

Школьники нашли способ прогулять уроки, подделав тест на ковид с помощью безалкогольного напитка.

Видео инструкции, как это сделать, распространяются в TikTok еще с декабря прошлого года. А некоторые британские школы уже предупреждают родителей о возможных хитрости детей, пишет ВВС.

Отмечается, что после нанесения капли колы и апельсинового сока на экспресс-тесты, через несколько минут на обоих появились две полоски, то есть результат был.

Подчеркивается, что возможно, напитки содержат компоненты, антитела распознают и связываются с ними, как с вирусом, однако это весьма маловероятно, ведь антитела, которые используют в таких тестах, очень чувствительны к вирусу.

Скорее всего, напитки влияют на то, как антитела функционируют. Все напитки, которые "обманывают" тест имеют нечто общее - они очень кислые.

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Лимонная кислота в оранжевом сока, фосфорная - в кругу и яблочная - в яблочном соке повышают рН этих напитков до 2,5-4.

Поддержание идеального уровня кислотности для антител является ключом к правильной работы теста, и именно это - задача раствора с которым вы смешиваете ваш биоматериал, прежде чем сделать тест.

Есть ли способ выявить ложноположительный результат?

Антитела (как и большинство белков) способны восстанавливаться, если их вернуть в более благоприятных условиях. Поэтому можно попытаться промыть тест с помощью раствора из набора.

После этого антитела на полоске восстановили нормальную функцию и отпустили золотые частицы. Тест показал настоящий результат - отрицательный.

Напомним, некоторые страны стали вводить так называемые "паспорта вакцинации" – сертификаты, подтверждающие, что человек сделал прививку от коронавируса.

Как полагает врач-инфекционист Евгений Дубровский, более рациональным шагом в данной ситуации могла бы стать раздача иммунных паспортов людям, уже переболевшим COVID-19.

коронавирус новости тест на коронавирус
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