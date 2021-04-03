Дети – под прицелом COVID-19: врач назвала главные симптомы болезни

Маленькие украинцы также тяжело болеют коронавирусом. У них поражаются практически все органы и системы — легочная, сердечная, центральная нервная система.
Дети в Украине стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. Симптомы начала коронавирусной болезни у маленьких украинцев очень разнообразны. Директор Черниговской областной детской больницы Ольга Иванова рассказала, на что нужно обратить внимание родителям.
По ее словам, симптомы коронавируса - это не только повышенная температура и кашель, но и желудочно-кишечные расстройства, передает Суспильне.
"Это не только повышение температуры, не только респираторные синдромы — одышка и все остальное. Многие дети, которые поступают в инфекционное отделение, как кишечные больные, а затем во время обследовании выясняется, что это действительно был ковид", — рассказала медик.
Врач посоветовала родителям, которые заметили симптомы таких расстройств у детей, делать тесты на коронавирус. По ее словам, дети также тяжело болеют.
"Сейчас есть такой термин как "долговременный ковид", или "постковидний синдром". Наиболее опасен - "мультисистемный воспалительный синдром", которым болеют дети, и болеют тогда, когда вирус они уже не выделяют", - сказала медик.
"Дети тяжелые, очень высокая лихорадка, у них поражаются практически все органы и системы — легочная, сердечная система, почки, центральная нервная система. Очень тяжелые высыпания. Чтобы родители не думали, что если это ребенок, то он только легко болеет COVID-19", — добавила Иванова.
Коронавирус у детей - о чем ранее писал Главред:
- В харьковской детской инфекционной больнице находятся 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус. За неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.
- В Черниговскую областную детскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии двоих детей из Нежина. Сейчас в инфекционном отделении медучреждения находятся 9 детей.
- Недавно у детей обнаружили необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием. Речь идет о сыпи, которая очень похожа на аллергическую.
- В ноябре известный инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что дети, у которых коронавирус в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию и заражают людей, которые находятся в группе риска.