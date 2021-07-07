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"Детям не грозит": ВОЗ призывают Европу отсрочить вакцинацию детей против коронавируса

7 июля 2021, 20:00
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Детей поставили на второй план.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Детей в ВОЗ рекомендуют оставить на потом / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.

Эксперт организации по иммунизации Анн Линдстранд заявила о важности равномерного распределения вакцин между всеми странами, а также акцентировала на важности защиты от вируса медиков и людей старшего возраста, нежели детей.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте организации.

По словам Линдстранд, американская вакцина Pfizer доступна в ограниченном количестве. А количество заболевания растет. Поэтому, более важным эксперт считает распределить препараты так, чтобы население нуждающихся в нем стран, получило его как можно больше. И в первую очередь защитить себя должны те, кто на передовой инфицирования, а это - врачи и пожилые люди.

"Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании",- настаивает эксперт.

Напомним, ранее в МОЗ заявили, что украинских школьников начнут вакцинировать в ближайшее время, как только это станет возможным, исходя из налиция препаратов. Также было отмечено, что в школу могут не пойти непривитые дети. Их отправят на дистанционку.

Кроме этого, в мире фиксируется очень опасная стадия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На данный момент у государств есть инструменты для борьбы с вирусом, в первую очередь это вакцины. Однако есть страны, у которых нет эффективных возможностей для борьбы с коронавирусом, и они сталкиваются с новыми волнами тяжелых случаев заболевания и смертей. При этом ситуация усугубляется новыми вариациями вируса. Исправить ситуацию может справедливое распределение тестов, вакцин и средств защиты между странами.

вакцинация ВОЗ
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