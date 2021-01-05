Девушка с собачкой из Уханя заболела коронавирусом в Украине

У Анастасии Зинченко диагностировали двухстороннюю пневмонию.
У девушки с собачкой из Уханя Анастасии Зинченко, которая в феврале 2020 года не могла эвакуироваться из Китая из-за животного, в Украине диагностировали коронавирус с осложнениями.
В сториз в Instagram она сообщила, что 31 декабря, накануне Нового года, заметила на градуснике повышение температуры.
По словам девушки, она экстренно сдала ПЦР-тест и анализы, провела все необходимые исследования. На компьютерной томографии медики увидели, что у Зинченко развились на фоне коронавируса осложнения в виде двухсторонней пневмонии.
4 января с СOVID-19 и поражением лёгких она обратилась в одну из специализированных больниц Киева.
"Поддерживаю иммунитет витаминами, иммуностимуляторами. Много воды и добавки для разжижения крови. Это важно", — описала Зинченко свое лечение.
Девушка показала подписчикам горсть разноцветных таблеток, которые принимает для восстановления после коронавируса.