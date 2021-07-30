Диагноз врача и выезд за границу: в Украине запустят вакцинацию против COVID-19 детей от 12 лет

Детям будут делать прививку от коронавируса только по диагнозу врача или при поездке за границу - Минздрав / УНИАН

Уже со следующей недели в Украине стартует вакцинация детей от 12 лет против коронавируса COVID-19. Прививки будут делать при условии соответствующего медицинского заключения доктора или при выезде за границу. В рамках прививочной кампании намерены использовать исключительно вакцину Pfizer. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В эфире программы Сніданок з 1+1 в пятницу, 30 июля, он рассказал о том, что детей от 12 лет будут вакцинировать только по показаниям.

"Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", - уточнил Кузин.Читайте такжеВакцинация от коронавируса: в Украине отменили запись на прививку через приложение "Дія"

Также он добавил, что в Минздраве уже существует конкретная инструкция, на каких основаниях детям должны будут делать прививки. Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно явиться в один из прививочных центров с соответствующим медицинским заключением.

"Основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", - подчеркнул Кузин.

Реклама

Вакцинация детей от COVID-19

В июне во Всемирной организации здравоохранения впервые заявили о возможности вакцинации детей от коронавируса. Однако дети по-прежнему не входят в первоочередную группу тех, кому нужно делать прививку. Нужны дополнительные доказательства для того, чтобы были предоставлены общие рекомендации по вакцинации детей.

17 июля в Минздраве заявили, что в ходе пятой волны вакцинации от COVID-19 в Украине появится возможность сделать прививку детям. Как уточняли в ведомстве, детей в возрасте от 12 до 16 лет будут прививать вакциной Pfizer и при определенных условиях. К примеру, это может быть поездка за границу.

В Евросоюзе одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет американским препаратом Moderna. В ходе исследования было установлено, что выработка антител и побочные эффекты у этой группы сопоставимы с показателями возрастной группы от 18 до 25 лет.