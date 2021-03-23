Днепр объявил локдаун, а Львовская область "покраснела"

Львовская область перешла в красную зону, а Днепр объявил локдаун / УНИАН

В красную зону карантина в Украине входит уже 9 регионов: с сегодняшнего дня к ним присоединилась Львовская область. Тем временем, Днепр объявил локдаун – начиная с ближайшего четверга, 25 марта.

Карантин в Украине сегодня: красная зона

По данным Минздрава, в красной зоне на сегодня находятся: город Киев, Киевская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов уже предупредил, что локдаун по всей Украине объявят – если в красную зону перейдут 13 областей.

Локдаун в Днепре

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook, решение ввести усиленные ограничения в Днепре с 00:00 четверга, 25 марта, приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета", – заверил Филатов.

Карантин в Украине: новости

На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.

Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.

20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

22 марта локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.