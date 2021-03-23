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Днепр объявил локдаун, а Львовская область "покраснела"

23 марта 2021, 11:31
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Карантинные изменения настигли еще два региона в Украине.

Львовская область перешла в красную зону, а Днепр объявил локдаун
Львовская область перешла в красную зону, а Днепр объявил локдаун / УНИАН

В красную зону карантина в Украине входит уже 9 регионов: с сегодняшнего дня к ним присоединилась Львовская область. Тем временем, Днепр объявил локдаун – начиная с ближайшего четверга, 25 марта.

Карантин в Украине сегодня: красная зона

По данным Минздрава, в красной зоне на сегодня находятся: город Киев, Киевская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов уже предупредил, что локдаун по всей Украине объявят – если в красную зону перейдут 13 областей.

Локдаун в Днепре

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook, решение ввести усиленные ограничения в Днепре с 00:00 четверга, 25 марта, приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета", – заверил Филатов.

Карантин в Украине: новости

  • На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
  • Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
  • 22 марта локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение образовательных учреждений;
  • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
  • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детских лагерях;
  • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;
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