Доктор Комаровский назвал главную опасность коронавируса​

Комаровский отметил, что значительная часть населения находится на пещерном уровне в плане медицинского образования.
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский выразил опасения по поводу чрезмерного внимания к коронавирусу. Как пояснил доктор, такая фиксация на одной проблеме еще "аукнется и дифтерией, и корью, и коклюшем".
По словам Комаровского, постоянное упоминание коронавируса в эфире приводит к росту депрессий и приступов панических атак.
"Сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним", - считает Евгений Комаровский.
Комаровский отмечает, что значительная часть населения находится на пещерном уровне в плане медицинского образования. Отсюда идет привычка скупать в аптеках все подряд и следовать глупым советам.
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На самом же деле важно придерживаться простых правил - проветривать помещение, соблюдать дистанцию и обязательно носить маску в закрытых людных помещениях, особенно если там плохая вентиляция.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.