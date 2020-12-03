Доктор Комаровский назвал главную опасность коронавируса​

Комаровский жестко высказался о коронавирусе

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский выразил опасения по поводу чрезмерного внимания к коронавирусу. Как пояснил доктор, такая фиксация на одной проблеме еще "аукнется и дифтерией, и корью, и коклюшем".

По словам Комаровского, постоянное упоминание коронавируса в эфире приводит к росту депрессий и приступов панических атак.

"Сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним", - считает Евгений Комаровский.

Комаровский отмечает, что значительная часть населения находится на пещерном уровне в плане медицинского образования. Отсюда идет привычка скупать в аптеках все подряд и следовать глупым советам.

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На самом же деле важно придерживаться простых правил - проветривать помещение, соблюдать дистанцию и обязательно носить маску в закрытых людных помещениях, особенно если там плохая вентиляция.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: