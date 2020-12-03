Доктор Комаровский объяснил, где легче всего заразиться COVID-19

Коронавирус в Украине - Комаровский назвал самые опасные места / УНИАН

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал места, где заразиться COVID-19 легче всего. По его словам, опасная зона – это любое пространство, которое плохо вентелируется.

"Например, любой вагон метро: причем для вас самым опасным может быть не тот, кто чихает, а тот, кто тихо стоит в стороне, и симптомов у него нет. Больничная палата — особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков боятся сквозняков больше, чем всех вирусов, вместе взятых", – перечислил медик на своем YouTube-канале.

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Комаровский уточнил, сколько времени нужно провести в таком помещении здоровому человеку для заражения: хватит и 15-20 минут.

"Начался отопительный сезон, люди позакрывали окна, забились в помещения, вот мы и видим огромный подъем заболеваемости. Сегодня надо вкладывать максимальные средства в вентиляционные системы, в контроль температуры и влажности воздуха. Мы должны работать дома или там, где возможно обеспечение нормальной системы вентиляции", – подчеркнул Комаровский.

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