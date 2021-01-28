"Доктор Смерть": В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19

Карло Моска якобы изменил записи в медицинских картах жертв, чтобы "замести" следы.
В Италии врача отделения неотложной помощи, 47-летнего Карло Моска, обвиняют в убийстве как минимум двух пациентов, зараженных коронавирусом. Еще три случая смерти сейчас расследует полиция.
По данным прокуратуры, в разгар пандемии в марте 2020 года медик ввел пациентам смертельные дозы анестетиков в больнице в Ломбардии, чтобы освободить кровати в больнице. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что врач назначил сукцинилхолин и пропофол, которые использовались в отделении для анестезии пациентов с коронавирусом, чтобы их можно было интубировать. При этом, по данным стороны обвинения, ковидные больные, о которых идет речь, никогда не интубировались, поэтому использовать анестезию не было причин.
Кроме того, Моска якобы просил своих коллег покинуть комнату, когда он вводил наркотики. Потом он якобы изменил записи в медицинских картах жертв, чтобы "замести" следы.
Известно также, что медсестры больницы в мессенджере WhatsApp назвали Моска "сумасшедшим" и обсуждали свои подозреения в том, что он убил пациентов.
На данный момент врач арестован и находится под домашним арестом в своем доме в Мантуе. Моска отрицает выдвинутые против него обвинения.
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Коронавирус в Италии
- Весной прошлого года Италия стала большим очагом заражения коронавирусом COVID-19 в Европе.
- Госпитализированных с COVID-19 было настолько много, что их размещали даже в коридорах больниц.
- Город Бергамо в Италии называли городом, который больше всего в мире пострадал от пандемии коронавируса.
- Италия до сих пор находится в десятке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом в мире.