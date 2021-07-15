Допуск в кафе, рестораны и ТРЦ – только для тех, кто с прививкой: в Минздраве предупредили украинцев

Вакцинация от коронавируса в Украине по-прежнему остается добровольным выбором человека - Минздрав / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.

Как рассказали в Минздраве изданию Страна, вакцинация в Украине по-прежнему не является обязательной. Вопрос прививки остается добровольным выбором украинцев.

"Позиция Минздрава состоит в том, что вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной. Обязательной вакцинации у нас нет", - отметили в ведомстве.

При этом в будущем власти могут запустить систему пропусков в кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры. Речь идет о ковид-паспортах и тестах на коронавирус. Подобный подход уже используется в таких странах, как Франция. В будущем не исключено, что подобное решение может быть принято, однако сейчас об этом говорить рано. В любом случае следует дождаться вердикта Кабинета министров.Читайте такжеCOVID-19 в Украине утихнет: ученые раскрыли сценарий заболеваемости по стране

"В будущем, возможно, правительство Украины будет рассматривать возможность того, чтобы в период карантинных ограничений позволять обладателям цифровых ковидных сертификатов посещать заведения, где работает вакцинированный персонал. То есть, вакцинированный персонал - вакцинированные посетители. Но сейчас об этом ещё рано говорить. Нужно дождаться решения правительства", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может стать обязательной в том случае, если соответствующее решение будет принято главным санитарным врачом Игорем Кузиным.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что на данный момент в ведомстве не планируют рекомендовать обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине. Согласно данным Минздрава, около 60% украинцев готовы сделать прививку на добровольной основе.