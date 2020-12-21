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Дороже, чем ожидалось: озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

21 декабря 2020, 12:45
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Для Европы стоимость вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса оказалась ниже, чем для США – в то же время цена выше, чем ожидали в Украине.

Сколько стоит вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech - названа цена
Сколько стоит вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech - названа цена / Reuters

В ЕС согласовали цену за вакцину Pfizer/BioNTech от коронавируса. По итогу она оказалась ниже, чем для США – но в то же время выше, чем ожидали в Украине.

Как сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ЕС, цена за одну дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech составит порядка 15,5 евро за дозу. Это порядка $18,9 или 530 грн по нынешнему курсу.

Издание напоминает, что США согласились выложить за вакцину $19,5. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ​одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить $7, а курс вакцинации, состоящий из введения двух доз – $14.

Официальных комментариев от представителей ЕС и компании-разработчика пока не поступало.

Вакцина от COVID-19: цена и последние новости

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