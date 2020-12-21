Дороже, чем ожидалось: озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Для Европы стоимость вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса оказалась ниже, чем для США – в то же время цена выше, чем ожидали в Украине.
В ЕС согласовали цену за вакцину Pfizer/BioNTech от коронавируса. По итогу она оказалась ниже, чем для США – но в то же время выше, чем ожидали в Украине.
Как сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ЕС, цена за одну дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech составит порядка 15,5 евро за дозу. Это порядка $18,9 или 530 грн по нынешнему курсу.
Издание напоминает, что США согласились выложить за вакцину $19,5. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить $7, а курс вакцинации, состоящий из введения двух доз – $14.
Официальных комментариев от представителей ЕС и компании-разработчика пока не поступало.
Вакцина от COVID-19: цена и последние новости
- Ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Американская компания Moderna планирует продавать препарат по цене в $50-60 (примерно 1 540 грн).
- В России озвучили примерную цену на путинскую вакцину от COVID-19. Она будет намного ниже, чем цены на инъекции западными вакцинами Pfizer и Moderna.
- Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС. ЕС разрабатывает механизм продажи вакцины третьим странам.
- Напомним, по сообщению Bloomberg Украина имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. В то же время, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
Автор: Диана Беловодская