Досрочная отмена локдауна: эксперт назвал главное условие

В Украине действуют правила жесткого карантина / УНИАН

Преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита оценил реализацию жесткого карантина в Украине.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине усиленные карантинные ограничения могут отменить раньше 25 января.

По его мнению, на такой шаг власти могут пойти если окажется, что в результате локдауна количество посетителей общественных мест не уменьшилось

Курпита напомнил, что основная задача локдауна – уменьшить количество людей, которые приходят в магазины.

"С точки зрения ограничений – действительно уменьшается, и люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, меньше посещают общественные места, включая супермаркеты", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что основной вопрос локдауна – доверяет ли общество его результатам. Поэтому он назвал важным получение информации от крупных торговых сетей об уменьшении количества посетителей.

"Если этого не произошло – смысла в локдауне нет, и его нужно отменять раньше, чем 25 января", - добавил Курпита.

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Ужесточение карантина в Украине: