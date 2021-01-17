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Досрочная отмена локдауна: эксперт назвал главное условие

17 января 2021, 06:02
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Владимир Курпита назвал основную задачу локдауна.

карантин в Украине
В Украине действуют правила жесткого карантина / УНИАН

Преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита оценил реализацию жесткого карантина в Украине.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине усиленные карантинные ограничения могут отменить раньше 25 января.

По его мнению, на такой шаг власти могут пойти если окажется, что в результате локдауна количество посетителей общественных мест не уменьшилось

Курпита напомнил, что основная задача локдауна – уменьшить количество людей, которые приходят в магазины.

"С точки зрения ограничений – действительно уменьшается, и люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, меньше посещают общественные места, включая супермаркеты", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что основной вопрос локдауна – доверяет ли общество его результатам. Поэтому он назвал важным получение информации от крупных торговых сетей об уменьшении количества посетителей.

"Если этого не произошло – смысла в локдауне нет, и его нужно отменять раньше, чем 25 января", - добавил Курпита.

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Ужесточение карантина в Украине:

  • В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
  • В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
  • Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
  • Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
  • Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
  • Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
  • Продолжит работать общественный транспорт.
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