"Доставили из России": на Закарпатье подтвердились два случая штамма "Дельта"

Коронавирус Дельта зашел в Украину / УНИАН

На Закарпатье подтвердили штамм коронавируса "Дельта". Об этом в соцсети написал журналист Виталий Глагола со ссылкой на главврача областной инфекционной больницы Михаила Поляка.

По словам журналиста, речь идет о семье, которая вернулись в Закарпатье из России - Санкт-Петербурга. Известно, что мужчина ранее переболел Дельта-штаммом в РФ, а его жена "привезла" инфекцию в Украину и две недели провела в реанимации.

"Кроме того с такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца. Скорее всего она заразилась от мужа, а его родители уже от нее. Очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где сегодня подтвердили наличие у наших пациентов штамма Дельта", - рассказал Поляк..

На данный момент пациенты дома. Их состояние стабилизировалось.

"Мы заподозрили у них именно штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, которая у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Дельта. И сразу родители ее мужа с такими же симптомами к нам попали", - добавил врач.

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Известно, что образцы для диагностики заболевания пациенты предоставили в лабораторию еще 24 июня, а результаты получили только сейчас.

Напомним, в Украине зафиксировали минимум два случая коронавируса типа Дельта. Одного из пациентов уже выписали из больницы.

В целом "Дельта" разлетелся по 111 странам мира. Он опасен тем, что организм воспринимает этот вариант коронавируса как абсолютно новый вирус.

Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.