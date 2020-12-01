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Два локдауна в Украине: инфекционист сделал тревожный прогноз

1 декабря 2020, 18:43

Инфекционист сделал прогноз об ударе COVID-19.

Локдаун в Украине нужно вводить уже сейчас / Reuters

Врач-инфекционист Владимир Курпита​ считает, что в Украине стоит ввести два локдауна. По его словам, жесткий карантин следует объявить уже сейчас. Но такие жесткие ограничения могут потребовать введения в стране чрезвычайного положения.​

"Если мы говорим о законодательстве, у нас есть единственный механизм по жестким ограничительным мерам – через введение чрезвычайного положения. Основной вопрос – будет ли использован этот механизм, или будут снова говорить об ограничительных мерах не национального уровня, которые не очень будут вписываться в такие жесткие ограничения", – сказал медик, пишет Обозреватель.

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Врач отмечает, что если локдаун будет введен до Нового года, в январе придется еще раз усиливать карантин.

"Но в январе нам однозначно пришлось бы еще один раз вводить ужесточение режима, поскольку во время новогодних праздников украинцы обычно собираются дома, где и происходит наибольшее количество заболеваний. У нас могла бы повториться та же ситуация, которая происходит сейчас", – отметил врач.

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Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Курпита карантин в Украине локдаун
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