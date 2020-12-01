Два локдауна в Украине: инфекционист сделал тревожный прогноз

Инфекционист сделал прогноз об ударе COVID-19.
Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что в Украине стоит ввести два локдауна. По его словам, жесткий карантин следует объявить уже сейчас. Но такие жесткие ограничения могут потребовать введения в стране чрезвычайного положения.
"Если мы говорим о законодательстве, у нас есть единственный механизм по жестким ограничительным мерам – через введение чрезвычайного положения. Основной вопрос – будет ли использован этот механизм, или будут снова говорить об ограничительных мерах не национального уровня, которые не очень будут вписываться в такие жесткие ограничения", – сказал медик, пишет Обозреватель.
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Врач отмечает, что если локдаун будет введен до Нового года, в январе придется еще раз усиливать карантин.
"Но в январе нам однозначно пришлось бы еще один раз вводить ужесточение режима, поскольку во время новогодних праздников украинцы обычно собираются дома, где и происходит наибольшее количество заболеваний. У нас могла бы повториться та же ситуация, которая происходит сейчас", – отметил врач.
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Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории Украины действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- Кабмин 11 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ввел на территории страны карантин выходного дня. Как минимум до 30 ноября в Украине запретили работу кафе, ресторанам и торгово-развлекательным заведениям по субботам и воскресеньям.
- Врач Марина Маменко считает, что Украине грозит тотальный локдаун сроком на 2-3 недели. По ее мнению, властям следует запретить работу общественного транспорта, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19.
- Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что в стране нужно ввести двухнедельный карантин, предусматривающий запреты массовых мероприятий на Новый год и Рождество.