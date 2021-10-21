Два рекорда за все время пандемии: за сутки - более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей

За минувшие сутки выявили 22 415 больных коронавирусом - это больше всего случаев за все время эпидемии COVID-19 в Украине.
По состоянию на утро четверга, 21 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 415 жителей страны. В том числе заболел 1 771 ребенок и 345 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 892 человека; летальных случаев - 546; выздоровели - 8 036 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 1192 случая;
- Винницкая область - 462 случая;
- Волынская область - 436 случаев;
- Днепропетровская область - 1308 случаев;
- Донецкая область - 1058 случаев;
- Житомирская область - 1562 случая;
- Закарпатская область - 319 случаев;
- Запорожская область - 1355 случаев;
- Ивано-Франковская область - 861 случай;
- Киевская область - 728 случаев;
- Кировоградская область - 156 случаев;
- Луганская область - 819 случаев;
- Львовская область - 1388 случаев;
- Николаевская область - 410 случаев;
- Одесская область - 1528 случаев;
- Полтавская область - 996 случаев;
- Ровенская область - 705 случаев;
- Сумская область - 1100 случаев;
- Тернопольская область - 787 случаев;
- Харьковская область - 1319 случаев;
- Херсонская область - 1143 случая;
- Хмельницкая область - 1002 случая;
- Черкасская область - 469 случаев;
- Черновицкая область - 578 случаев;
- Черниговская область - 734 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 701 600 человек;
- выздоровели - 2 352 835 человек;
- летальных исходов - 62389;
- проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 дете. Были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.
"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.
По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.
Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.
Тем временем в мире зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Он может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах. Теперь он добрался до Израиля.
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Мальчика сразу же изолировали. Уточняется, что больной после прилета ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.