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Два рекорда за все время пандемии: за сутки - более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей

21 октября 2021, 08:23
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За минувшие сутки выявили 22 415 больных коронавирусом - это больше всего случаев за все время эпидемии COVID-19 в Украине.

Коронавирус
С коронавирусом госпитализированы еще почти пять тысяч человек/ УНИАН

По состоянию на утро четверга, 21 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 415 жителей страны. В том числе заболел 1 771 ребенок и 345 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 892 человека; летальных случаев - 546; выздоровели - 8 036 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 21 октября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 1192 случая;
  • Винницкая область - 462 случая;
  • Волынская область - 436 случаев;
  • Днепропетровская область - 1308 случаев;
  • Донецкая область - 1058 случаев;
  • Житомирская область - 1562 случая;
  • Закарпатская область - 319 случаев;
  • Запорожская область - 1355 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 861 случай;
  • Киевская область - 728 случаев;
  • Кировоградская область - 156 случаев;
  • Луганская область - 819 случаев;
  • Львовская область - 1388 случаев;
  • Николаевская область - 410 случаев;
  • Одесская область - 1528 случаев;
  • Полтавская область - 996 случаев;
  • Ровенская область - 705 случаев;
  • Сумская область - 1100 случаев;
  • Тернопольская область - 787 случаев;
  • Харьковская область - 1319 случаев;
  • Херсонская область - 1143 случая;
  • Хмельницкая область - 1002 случая;
  • Черкасская область - 469 случаев;
  • Черновицкая область - 578 случаев;
  • Черниговская область - 734 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 701 600 человек;
  • выздоровели - 2 352 835 человек;
  • летальных исходов - 62389;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 дете. Были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.

Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.

Тем временем в мире зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Он может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах. Теперь он добрался до Израиля.

Заразился новым штаммом коронавируса AY.4.2 11-летний мальчик, который вернулся из Молдовы. Мутацию COVID-19 обнаружили у несовершеннолетнего во время тестирования в аэропорту Тель-Авива.

Мальчика сразу же изолировали. Уточняется, что больной после прилета ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.

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