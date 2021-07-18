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Два укола Moderna – и путь в ЕС открыт: вакцина из США поможет получить международный COVID-паспорт

18 июля 2021, 13:41

Вакцинация препаратом Moderna предусматривает две инъекции с интервалом в 28 дней, сказал Виктор Ляшко.

Moderna
Вакцина Moderna появится по всей Украине уже с 21 июля - Ляшко / Reuters

Двойная прививка американской вакциной Moderna позволит украинцам получить признанный на международном уровне сертификат вакцинации от COVID-19 и откроет границы для туристических поездок в Евросоюз. Препарат планируют доставить во все регионы Украины до 21 июля, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что вакцина Moderna признана Всемирной организацией здравоохранения для срочного применения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. После двух прививок с интервалом в 28 дней можно будет получить международный сертификат вакцинации.

"Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса прививки по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", - отметил Ляшко.

По его словам, до среды, 21 июля, вакцина должна появиться во всех регионах Украины.

"Развозка в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Добавим, вакцина Moderna наряду с Pfizer и Astra Zeneca является препаратом, признанным на территории всех стран Европейского Союза. Получение международного сертификата вакцинации означает предоставление украинцам возможности пересечения границ со странами ЕС в том случае, если такие государства внесли Украину в свои национальные "зеленые списки".Читайте такжеТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

Напомним, 18 июля в Украину доставили первые 2 миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna. Препарат был передан США в рамках программы помощи COVAX.

Открытие границ ЕС для Украины

  • Послы стран Евросоюза 14 июля приняли решение, согласно которому Украину рекомендовали внести в список стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию европейских государств в туристических целях.
  • Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям Марош Шефчович 15 июля сказал, что Брюссель также должен признать украинские COVID-паспорта.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждал, что Киев проведет переговоры с ЕС по поводу взаимного признания сертификатов вакцинации (COVID-паспортов, - ред.) и об открытии границ с Евросоюзом для украинцев, которые привились Covishield и CoronaVac (неутвержденными в ЕС вакцинами от коронавируса, - ред.). Границы со странами ЕС для такой категории граждан могут открыться до конца июля.
  • 15 июля ЕС официально открыл свои границы для граждан Украины. Украинским туристам должны разрешить въезд в европейские страны на базе сертификата вакцинации или наличия отрицательного теста на коронавирус.
  • В МИД Украины предупреждали, что решение ЕС носит рекомендательный характер. Теперь Киев должен провести переговоры с европейскими государствами, чтобы они внесли Украину в свои национальные "зеленые списки".
Евросоюз Минздрав новости Украины Виктор Ляшко Moderna
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