Два укола Moderna – и путь в ЕС открыт: вакцина из США поможет получить международный COVID-паспорт

Вакцина Moderna появится по всей Украине уже с 21 июля - Ляшко / Reuters

Двойная прививка американской вакциной Moderna позволит украинцам получить признанный на международном уровне сертификат вакцинации от COVID-19 и откроет границы для туристических поездок в Евросоюз. Препарат планируют доставить во все регионы Украины до 21 июля, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что вакцина Moderna признана Всемирной организацией здравоохранения для срочного применения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. После двух прививок с интервалом в 28 дней можно будет получить международный сертификат вакцинации.

"Разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Это значит, что после полного курса прививки по ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", - отметил Ляшко.

По его словам, до среды, 21 июля, вакцина должна появиться во всех регионах Украины.

"Развозка в регионы начнем уже сегодня, среду вакцина будет в каждой области", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Добавим, вакцина Moderna наряду с Pfizer и Astra Zeneca является препаратом, признанным на территории всех стран Европейского Союза. Получение международного сертификата вакцинации означает предоставление украинцам возможности пересечения границ со странами ЕС в том случае, если такие государства внесли Украину в свои национальные "зеленые списки".Читайте такжеТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

Напомним, 18 июля в Украину доставили первые 2 миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna. Препарат был передан США в рамках программы помощи COVAX.

Открытие границ ЕС для Украины