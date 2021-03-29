Две области Украины вскоре могут покинуть "красную" зону

Адаптивный карантин в Украине будет работать, пока это возможно без коллапса системы здравоохранения.
Из-за длительного пребывания в "красной" зоне карантина, вскоре Ивано-Франковская и Закарпатская область могут ослабить меры безопасности, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Прямого.
Он отметил, что сегодня в регионах "красной" зоны карантина наблюдаются положительные изменения эпидемиологической ситуации.
"Будет ли в Украине общенациональный локдаун? Сегодня мы видим, что если выдерживаются все те ограничения, которые прописаны в "красном" уровне эпидемической опасности, а это пример Ивано-Франковска и Закарпатская области, то есть положительное влияние ", - подчеркнул Ляшко.
"И на этой неделе, возможно, на следующей Ивано-Франковская и Закарпатская области будут выведены из красного уровня эпидемической опасности", - отметил главный санитарный врач.
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Он пояснил, что адаптивный карантин в Украине будет работать, пока это возможно без коллапса системы здравоохранения.
"Это еще раз нам подтверждает, что пока есть возможность работать в адаптивном карантине, то лучше работать в адаптивном карантине. И мы говорили в начале 2021 года, после первого зимнего карантина в 2021 году в дальнейшем в стране будет работать адаптивный карантин до тех пор, пока это возможно, чтобы не было допущено коллапса системы здравоохранения ", - резюмировал Виктор Ляшко.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Всего на данный момент от последствий COVID-19 в Украине скончались 32132 людини.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что если Украина столкнется с негативными сценариями, на всей территории страны могут ввести усиленный карантинный режим.
- Министр здравоохранения Максим Степанова считает, что Украину ждет тяжелый период, связанный с заболеваемостью COVID-19, до середины апреля. Однако уже сейчас ситуация на западе страны стабилизируется.
- При этом Степанов считает, что в Украине должен сохраняться усиленный адаптивный карантин, но не локдаун.