Две области Украины вскоре могут покинуть "красную" зону

Две области могут выйти из красной зоны / Фото Reuters

Из-за длительного пребывания в "красной" зоне карантина, вскоре Ивано-Франковская и Закарпатская область могут ослабить меры безопасности, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Прямого.

Он отметил, что сегодня в регионах "красной" зоны карантина наблюдаются положительные изменения эпидемиологической ситуации.

"Будет ли в Украине общенациональный локдаун? Сегодня мы видим, что если выдерживаются все те ограничения, которые прописаны в "красном" уровне эпидемической опасности, а это пример Ивано-Франковска и Закарпатская области, то есть положительное влияние ", - подчеркнул Ляшко.

"И на этой неделе, возможно, на следующей Ивано-Франковская и Закарпатская области будут выведены из красного уровня эпидемической опасности", - отметил главный санитарный врач.

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Он пояснил, что адаптивный карантин в Украине будет работать, пока это возможно без коллапса системы здравоохранения.

"Это еще раз нам подтверждает, что пока есть возможность работать в адаптивном карантине, то лучше работать в адаптивном карантине. И мы говорили в начале 2021 года, после первого зимнего карантина в 2021 году в дальнейшем в стране будет работать адаптивный карантин до тех пор, пока это возможно, чтобы не было допущено коллапса системы здравоохранения ", - резюмировал Виктор Ляшко.

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