"Двойной мутант": ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Новий штамм коронавируса может быть более заразным / Reuters

В Индии появился новый штамм коронавируса с двойной мутацией, которая помогает ему крепиться к клеткам организма. Позже "двойной мутант" обнаружили и в США.

Новый штамм выявили ученые из Стэнфордского университета, сообщает Fox News. Всего в Штатах было найдено по меньшей мере семь случаев индийского коронавируса. Одна из мутаций штамма похожа на вариант, который впервые зафиксировали в Калифорнии. Вторая мутация похожа на бразильский и южноафриканский коронавирус. При этом индийский вирус может быть заразнее.

"Вероятно, он станет более передаваемым с биологической точки зрения, поскольку две мутации действуют на рецептор-связывающий домен вируса, но на сегодняшний день официальных исследований передачи не проводилось", – пояснил эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Питер Чин-Хонг из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Читайте такжеВрач объяснила, какая вакцина против COVID-19 лучшеУченый отметил, что нужно еще выяснить, может ли новый штамм повторно заражать и как он сопротивляется антителам. При этом Чин-Хонг уверен, что вакцинация замедлит распространение вируса.

Отметим, на данный штамм коронавируса приходится около 20% случаев COVID-19 в индийском штате Махараштра.

Представители индийского Минздрава подчеркнули, что пока нельзя говорить о связи роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране с появлением новых штаммов.

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