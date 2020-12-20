Двойной удар коронавируса: ученые раскрыли загадку повторного заражения

Материал коронавирусной инфекции частично встраивается в хромосомы клеток.
Ученые сумели ответить на вопрос о причинах повторного заражения людей коронавирусом.
С выводами исследователей из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета (США) знакомит своих читателей издание Science.
В материале отмечается, что генетический материал коронавирусной инфекции, вероятно, частично встраивается в хромосомы клеток.
Эта особенность является объяснением случаев повторного диагностирования COVID-19 у пациентов, пишут авторы.
Они обратили внимание на то, что подобная картина может наблюдаться и с заражением другими вирусами.
"Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки", – рассказали исследователи.
При этом ученые сумели частично воссоздать такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лаборатории.
Читайте также"Больницы захлебнутся": врач предупредила о худшем сценарии эпидемии коронавирусаВ заключение ученые добавили, что полученные результаты не означают, что SARS-CoV-2 постоянно остается на генетическом уровне в клетках человека, чтобы постоянно воспроизводиться, как ВИЧ.
Напомним, ранее стало известно о еще одной опасности коронавируса COVID-19.
Биолог Анча Баранова рассказала, что способность коронавируса поражать центральную нервную систему объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 325 человек, 116 - умерли.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 964 тыс. 448 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 16 тыс. 585 человек.
- На сегодняшний день выздоровели 581 тыс. 162 человека, за минувшие сутки - 6 тыс. 626.
- На сегодняшний день Украине болеет 366 тыс. 701 человек.