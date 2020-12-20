Двойной удар коронавируса: ученые раскрыли загадку повторного заражения

Что становится причиной повторного заражения COVID-19 / pixabay.com

Ученые сумели ответить на вопрос о причинах повторного заражения людей коронавирусом.

С выводами исследователей из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета (США) знакомит своих читателей издание Science.

В материале отмечается, что генетический материал коронавирусной инфекции, вероятно, частично встраивается в хромосомы клеток.

Эта особенность является объяснением случаев повторного диагностирования COVID-19 у пациентов, пишут авторы.

Они обратили внимание на то, что подобная картина может наблюдаться и с заражением другими вирусами.

"Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки", – рассказали исследователи.

При этом ученые сумели частично воссоздать такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лаборатории.

Читайте также"Больницы захлебнутся": врач предупредила о худшем сценарии эпидемии коронавирусаВ заключение ученые добавили, что полученные результаты не означают, что SARS-CoV-2 постоянно остается на генетическом уровне в клетках человека, чтобы постоянно воспроизводиться, как ВИЧ.

Напомним, ранее стало известно о еще одной опасности коронавируса COVID-19.

Биолог Анча Баранова рассказала, что способность коронавируса поражать центральную нервную систему объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия.

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