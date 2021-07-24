Двойной удар по Дельта-штамму: ученые выяснили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca

Проведено новое исследование по поводу вакцинации от коронавируса / Униан

Эксперты провели анализ течения заболевания коронавируса среди пациентов, привитых вакцинами Pfizer или AstraZeneca в Англии.

Согласно полученным результатам, две дозы вакцины от коронавируса Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективными против более заразного штамма Дельта, как и против ранее известной мутации Альфа, говорится в публикации журнала New England Journal of Medicine.

Исследователи выяснили, что вакцины являются высокоэффективными против штамма Дельта, который сейчас является доминирующим, при этом эффективность против этого штамма после двух доз вакцины Pfizer достигает 88% по сравнению с 93,7% этой же вакцины, но от штамма Альфа.

Кроме того, подчеркивается, что две дозы вакцины Astra Zeneca защищают от штамма Дельта на 67% по сравнению с 74,5% защиты от предварительно распространенного штамма Альфа.

Ученые из Public Health Englan утверждают, что только незначительные различия в эффективности вакцины были отмечены с вариантом Delta по сравнению с вариантом Alpha после получения двух доз вакцины.

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"Эти выводы свидетельствуют в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения", — резюмировали исследователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине вероятен новый рост заболеваемости коронавирусом, заявила председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Она подчеркнула, что пандемия далеко не закончилась, а основными факторами распространения коронавируса в комментарии изданию Оbozrevatel назвала сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания.