Двойной удар вирусов: Степанов предупредил о вспышке COVID-19 и назвал сроки

В Украине ожидается пик заболеваемости гриппом, подчеркнул министр охраны здоровья.
В Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
По словам Степанова, карантинные ограничения - это единственный способ остановить распространение COVID-19.
"У нас еще будут болеть COVID-19, у нас еще будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. Мы это понимаем... Более того, у нас в конце января – начале февраля добавится пик заболеваемости гриппом, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему", – сказал глава Минздрава.
Он отметил важность, чтобы украинцы выполняли карантинные правила.
"Это элементарные и простые правила", - добавил Степанов.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки по состоянию на 11 декабря выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.
- За минувшие сутки выздоровели 15 327 человек, умерли - 285.
- Госпитализированы 2 846 больных.
- Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.