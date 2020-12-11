Двойной удар вирусов: Степанов предупредил о вспышке COVID-19 и назвал сроки

Максим Степанов / УНИАН

В Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава, важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.

По словам Степанова, карантинные ограничения - это единственный способ остановить распространение COVID-19.

"У нас еще будут болеть COVID-19, у нас еще будут вспышки. У нас будет достаточно тяжелая зима. Мы это понимаем... Более того, у нас в конце января – начале февраля добавится пик заболеваемости гриппом, что будет дополнительной нагрузкой на нашу медицинскую систему", – сказал глава Минздрава.

Он отметил важность, чтобы украинцы выполняли карантинные правила.

"Это элементарные и простые правила", - добавил Степанов.

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