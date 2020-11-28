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Двум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского

28 ноября 2020, 22:34

По словам Давида Арахамии, власти работают над тем, чтобы инициатива по помощи бизнесу на время карантина в Украине была организована своевременно.

Владимир Зеленский
Закон Зеленского о поддержке бизнеса в условиях карантина должен вступить в силу до 9 декабря / Скриншот YouTube

Закон авторства президента Владимира Зеленского о защите предпринимателей на период ужесточения карантина в Украине должен вступить в силу до 9 декабря. Около 2 миллионов украинцев могут получить по 8 тысяч гривен финансовой помощи.

Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в субботу, 28 ноября, комментируя итоги совещания властей, сообщает Интерфакс-Украина.

По предварительным расчетам, на помощь претендуют около двух миллионов наемных работников. Теперь следует грамотно организовать процесс, чтобы успеть реализовать инициативу в срок.

"Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчетам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тысяч гривен на человека", - подчеркнул Арахамия.Читайте такжеТотальный локдаун на Новый год: у Зеленского объяснили ситуацию

Помощь бизнесу в условиях карантина в Украине

Верховная Рада Владимир Зеленский ФОП новости Украины карантин в Украине
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