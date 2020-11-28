Двум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского

По словам Давида Арахамии, власти работают над тем, чтобы инициатива по помощи бизнесу на время карантина в Украине была организована своевременно.
Закон авторства президента Владимира Зеленского о защите предпринимателей на период ужесточения карантина в Украине должен вступить в силу до 9 декабря. Около 2 миллионов украинцев могут получить по 8 тысяч гривен финансовой помощи.
Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в субботу, 28 ноября, комментируя итоги совещания властей, сообщает Интерфакс-Украина.
По предварительным расчетам, на помощь претендуют около двух миллионов наемных работников. Теперь следует грамотно организовать процесс, чтобы успеть реализовать инициативу в срок.
"Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчетам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тысяч гривен на человека", - подчеркнул Арахамия.Читайте такжеТотальный локдаун на Новый год: у Зеленского объяснили ситуацию
Помощь бизнесу в условиях карантина в Украине
- Президент Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал регистрацию в Раде проектов законов о помощи бизнесу в связи с ужесточением противоэпидемиологических мероприятий в стране. В рамках программы предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен.
- В четверг, 26 ноября, соответствующие законопроекты под №4429, №4430 и №4431 были зарегистрированы в Верховной Раде. Законодательные инициативы уже рассматриваются в профильных парламентских комитетах.
- Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что власти подготовили три блока поддержки бизнеса. При этом налоги во время карантина повышаться не будут.