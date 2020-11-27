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"Еда - это лекарство": врач назвала продукты, которые помогают в борьбе с COVID-19

27 ноября 2020, 11:03

Во время острой инфекции (любого типа) реакция организма на стресс вызывает "метаболические изменения".

коронавирус
Во время острой инфекции (любого типа) реакция организма на стресс вызывает "метаболические изменения"/ Фото Reuters

Помимо мер общественной безопасности, в борьбе с COVID-19 эксперт заявляет, что "еда - это лекарство". Британский доктор Гита Мейкер-Кларк делится своими мыслями об укреплении нашей иммунной системы "ради выживания".

"Обязательства по ношению масок, мытью рук и физическому дистанцированию являются важными пунктами для предотвращения распространения коронавируса", - говорит она. Но сейчас нам нужна самая сильная иммунная система, которую мы можем построить - устойчивая иммунная система является необходимостью", - цитирует ее Express.co.uk.

К счастью, доктор Мейкер-Кларк добавляет: "Мы можем мобилизовать огромное количество исследований по укреплению иммунитета. Для того чтобы иммунная система функционировала на оптимальном уровне, ей требуются "адекватные питательные вещества".

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Во время острой инфекции (любого типа) реакция организма на стресс вызывает "метаболические изменения", чтобы "отбить" захватчика.

"Это увеличивает потребность в питательных веществах", - объясняет Мейкер-Кларк.

"Плохое питание вызывает нарушение иммунной функции, которое можно обратить вспять, пополняя запас питательных веществ - я ежедневно наблюдаю это в своей клинической практике", - добавляет она.

Доктор Мейкер-Кларк, специализирующийся в области диетологии, считает, что "клиническое использование пищевых продуктов в качестве лекарств играет огромную роль".

Она свидетельствует, что воспалительным состояниям можно помочь, "увеличив потребление свежих продуктов и уменьшив потребление рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов. Я вижу существенные улучшения с добавлением в рацион свежих фруктов и овощей", - говорит она.

"Даже при хронических хронических заболеваниях, которые ранее не поддавались лечению фармацевтическими препаратами, что очень приятно наблюдать". Доктор Мейкер-Кларк призывает: "Всем нам необходимо обращать внимание на нашу диету и статус питания, поскольку пандемия продолжает бушевать".

Она советует есть продукты с высоким содержанием витамина С, такие как:

  • Брокколи
  • Сладкий перец
  • Брюссельская капуста
  • Папайя
  • Цитрусовые

"Эти фрукты и овощи обеспечивают ежедневную дозу витамина С, который может помочь иммунной системе", - поясняет Мейкер-Кларк.

"Витамины работают в команде", - добавляет она. "Сложная, интегрированная иммунная система нуждается в витаминах A, C, D, E, B6 и B12, фолиевой кислоте, цинке, железе, меди и селене, и это лишь некоторые из них". Вместе эти питательные вещества играют "синергетическую роль на каждой стадии иммунного ответа".

Где взять витамин А?

Национальный институт здоровья (NIH) обнаружил, что продукты с высоким содержанием витамина А включают следующее:

  • Листовые, зеленые овощи
  • Морковь
  • Мускусная дыня
  • Тыква
  • Сладкая картошка

Где взять витамин D?

"Очень немногие продукты естественным образом содержат витамин D", - пояснил NIH. Таким образом, рекомендуется употреблять продукты, обогащенные витамином D.

Более того, NHS рекомендовала всем принимать ежедневные добавки с витамином D в период с октября по март, поскольку большая часть витамина D синтезируется, когда солнечные лучи попадают на кожу.

Однако поздней осенью и зимой здесь меньше солнечного света, и больше людей находятся в закрытых помещениях.

Где взять витамин Е?

Национальный институт здравоохранения сказал, что витамин Е можно получить из миндаля, фундука, арахиса, шпината и подсолнечного масла.

А как насчет остальных?

"Эти питательные вещества поступают в организм через цельные продукты, в основном фрукты и овощи", - говорит Мейкер-Кларк.

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