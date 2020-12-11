"Ее не существует": Радуцкий резко высказался о российской вакцине против COVID-19

Михаил Радуцкий / Фото из Facebook Радуцкого

Разработанный в России препарат Спутник V – это не вакцина от коронавируса, а лишь кандидат на это звание среди около шестидесяти других препаратов, которые разрабатываются в мире.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Право на власть.

Спутник V до сих пор не прошел третьей стадии клинических испытаний.

"Сегодня не существует российской вакцины от коронавируса. Я не хочу ставить под сомнение то, что заявляет целая такая большая страна. Но это не вакцина. Поэтому сегодня производить то, чего не существует, невозможно", - отметил Радуцкий.

Он добавил, что препарат должен получить авторизацию от Всемирной организации здравоохранения, а также быть сертифицированным и зарегистрированным в странах с "жесткой регистрационной политикой", в частности в государствах ЕС, США, Японии, Швейцарии или Китае.

"Я не слышал, чтобы в одной из этих стран была зарегистрирована или авторизована российская вакцина. Давайте будем говорить о российской вакцине, когда она появится. Потому что сегодня есть "что-то", - отметил Радуцкий.

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