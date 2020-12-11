"Ее не существует": Радуцкий резко высказался о российской вакцине против COVID-19

Спутник V до сих пор не прошел третьей стадии клинических испытаний.
Разработанный в России препарат Спутник V – это не вакцина от коронавируса, а лишь кандидат на это звание среди около шестидесяти других препаратов, которые разрабатываются в мире.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы Право на власть.
Спутник V до сих пор не прошел третьей стадии клинических испытаний.
"Сегодня не существует российской вакцины от коронавируса. Я не хочу ставить под сомнение то, что заявляет целая такая большая страна. Но это не вакцина. Поэтому сегодня производить то, чего не существует, невозможно", - отметил Радуцкий.
Он добавил, что препарат должен получить авторизацию от Всемирной организации здравоохранения, а также быть сертифицированным и зарегистрированным в странах с "жесткой регистрационной политикой", в частности в государствах ЕС, США, Японии, Швейцарии или Китае.
"Я не слышал, чтобы в одной из этих стран была зарегистрирована или авторизована российская вакцина. Давайте будем говорить о российской вакцине, когда она появится. Потому что сегодня есть "что-то", - отметил Радуцкий.
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Российская вакцина от коронавируса – последние новости:
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
- Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика).
- 8 декабря производитель российской вакцины от коронавируса Спутник V заявил о готовности делать ее на территории Украины и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами.
- Россияне уточнили, что производство уже готова развернуть компания Биолек, расположенная в Харькове.
- В компании Биолек назвали условие для производства российской вакцины от коронавируса.