Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование

Эффективность вакцины Pfizer со временем снижается / Фото Reuters

Эффективность вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата.

Отмечается, что компания провела новое исследование, в котором приняли участие более 44 тысяч человек из США и других стран. Его результаты показали, что каждый месяц снижение эффективности составляло около шести процентных пунктов, сообщает CNBC со ссылкой на заявление генерального директора Pfizer Альберта Бурлу.

"Хорошая новость заключается в том, что мы очень, очень уверены в том, что третья доза, бустер, повысит иммунный ответ до уровней, достаточных для защиты от варианта "Дельта", – отметил Бурла.

По его словам, в Pfizer до середины августа планируют официально предоставить регуляторам США данные о преимуществах третьей дозы их COVID-вакцины. Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения сейчас не рекомендуют ревакцинацию от коронавируса из-за нехватки данных.

Ранее сообщалось, что исследования показали эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма Дельта, признанным одним из самых опасных из-за своих мутаций.

А меж тем столица начала готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. В частности, проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые будут нуждаться в спецпропусках на проезд в общественном транспорте на случай возможного локдауна осенью.