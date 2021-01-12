Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные

Вакцина Sinovac, которую уже закупила Украина, демонстрирует показатели эффективности ниже, чем обещали украинцам.
Еще вчера сообщалось, что вакцина от COVID-19, которую пообещали Украине, показала эффективность в 65% – однако сегодня опубликованы данные, что общий уровень ее эффективности ниже 60%.
Как установило Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность), CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%. Об этом сообщает Украинская правда.
До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.
Напомним, что вакцина CoronaVac разработана китайской лабораторией Sinovac в партнерстве с бразильским Институтом Бутантан.
Вакцина от коронавируса для Украины: новости
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- Стало известно главное условие, при котором Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19. Среди условий заключенного договора – и регистрация препарата в Украине, и эффективность не ниже 70%.
- Степанова обвинили в нечестных закупках вакцины от COVID-19. Украина рискует потерять возможность закупать вакцину от COVID-19 у одного из производителей, заявил руководитель госпредприятия Медицинские закупки.
- У коронавируса обнаружили слабое место. Немецкие ученые нашли способ усовершенствовать вакцину от Covid-19.