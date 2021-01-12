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Эффективность вакцины, которую купила Украины, тает на глазах: новые данные

12 января 2021, 12:40
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Вакцина Sinovac, которую уже закупила Украина, демонстрирует показатели эффективности ниже, чем обещали украинцам.

Коронавирус в Украине - Появились плохие новости о вакцине Sinovac
Коронавирус в Украине: Появились плохие новости о вакцине Sinovac / Reuters

Еще вчера сообщалось, что вакцина от COVID-19, которую пообещали Украине, показала эффективность в 65% – однако сегодня опубликованы данные, что общий уровень ее эффективности ниже 60%.

Как установило Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность), CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%. Об этом сообщает Украинская правда.

До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.

Напомним, что вакцина CoronaVac разработана китайской лабораторией Sinovac в партнерстве с бразильским Институтом Бутантан.

Вакцина от коронавируса для Украины: новости

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