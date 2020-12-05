Экс-глава Нацполиции попал в больницу и находится на ИВЛ – СМИ

Князев госпитализирован с коронавирусом в киевскую больницу, узнали журналисты.
Советник главы МВД Арсена Авакова, бывший глава Нацполиции Сергей Князев попал в больницу с коронавирусом COVID-19.
Князев госпитализирован в Александровскую больницу Киева, сообщает Страна со ссылкой на источник в Нацполиции.
Издание выяснило, что состояние Князева тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"…Заболел он еще на прошлой неделе (23-29 ноября)", – говорится в материале.
Автор: Екатерина Присяжнюк