Экс-министр объяснил, почему локдаун в Украине необходим

В Украине нужно избирательно ужесточить карантинные меры, иначе коронавирусом может заболеть половина населения, поделился Тимофей Милованов / УНИАН

Бывший министр экономического развития, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского – Андрея Ермака – Тимофей Милованов считает, что локдаун в Украине нужно вводить, поскольку без него в какой-то момент коронавирусом COVID-19 может заболеть треть или половина людей.

Милованов в интервью LB.ua сказал, что поддерживает введение долгосрочных избирательных карантинных мер.

По его словам, сначала нужно улучшить эпидемиологическую ситуацию, прекратить распространение COVID-19, а потом перейти к адаптивным ограничительным мерам.

"…Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока", – заявил собеседник.

Экс-министр добавил, что не поддерживает периодические локдауны для всей экономики.

"…Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей или треть", – предупредил Милованов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что локдаун в Украине точно введут.

Секретарь СНБО добавил, что новые ограничительные меры нашей стране грозят в декабре или со 2 января.

Коронавирус в Украине – главные сведения

В Украине с 11 марта начал действовать карантин для борьбы с коронавирусом. Сначала ограничительные меры были жесткими, была прекращена работа транспорта. Позже ограничительные меры смягчали, карантин стал адаптивным.

В ноябре COVID-19 поставил ряд суточных антирекордов, и Кабмин решил пойти на ужесточение карантина. В Украине 11 ноября ввели карантин выходного дня.

После того, как заработали новые ограничительные меры, ситуация с коронавирусом не улучшилась. Премьер Денис Шмыгаль сказал, что в Украине обсуждают ужесточение карантина.

Локдаун – это жесткие карантинные меры для борьбы с распространением COVID-19.