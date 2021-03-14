Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной

Украине необходимо подумать над ужесточением карантина, уверена Зоряна Скалецкая.
В Украине необходимо вернуть жесткие карантинные ограничения, заявила бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, на сегодня Европа возвращается к вопросу усиления карантина, поэтому Украине необходимо подумать над подобными шагами.
"Карантин вводится на опережение, в марте прошлого года было на опережение, для замедления распространения", - сказала она.
Экс-министр также прокомментировала высказывания главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что оснований для введения локдауна пока нет.
В то же время она напомнила, что в Украине доступно межобластное сообщение, люди перемещаются между регионами, что интенсифицирует заболевание, поэтому в стране необходимо вводить такой же карантин, как в январе.
"Зачем ждать эту интенсификацию и только тогда вводить карантин? И вот мы видим ситуацию с Ивано-Франковском, там уже несколько недель серьезные вопросы с госпитализацией, и местная власть думала, что оно само спадет вместо того, чтобы увеличивать количество коек. Это всегда прогнозируется", - добавила Скалецкая.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине выявили 13 тыс. 276 новых больных COVID-19, среди которых 710 детей и 382 медработника.
- Также вчера с коронавирусной болезнью госпитализировали 3 тыс. 967 человек, 243 человека умерли, 4 тыс. 897 выздоровели.
- С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 451 тыс. 744 человек, из них 1 млн 219 тыс. 773 выздоровели, а 28 тыс. 158 умерли.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 8:00 13 марта зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.