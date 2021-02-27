Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса / Reuters

Бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала вероятность летальных случаев при вакцинации от коронавируса.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Украина 24, побочные эффекты от вакцины могут возникнуть из-за неправильного использования методов вакцинирования.

"Например, могут быть случаи, когда медсестра вводит препарат подкожно, тогда как его надо вводить внутримышечно. Но в данной ситуации большинство летальных случаев, которые фиксируются во время этого периода вакцинации в мире – это преимущественно тяжелое состояние, хронические больные", - подчеркнула она.

В то же время экс-чиновник говорит, что по статистке вероятность побочных реакций при вакцинации находится в пределах четырех десятитысячных одного процента.

При этом она напомнила, что на первом этапе вакцинации в Украине необходимо привить от коронавируса до 300 тысяч человек.

"И если в день хотя бы по 30 тыс., 15 тыс. вакцинировать, мы можем довольно быстро это сделать. К сожалению, у нас сейчас по 1,5 тыс. Если мы будем двигаться такими темпами и далее, возникнет вопрос, как вакцинировать остальное население. Либо это первые, пробные дни, и дальше темп вырастет хотя бы до 15 тыс. в день. 1,5 тыс. – это очень мало", - добавила Скалецкая.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Зоряна Скалецкая: юрист в области биомедицинского права, доктор правовых наук (Польша). С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года министр здравоохранения Украины. Работала экспертом Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины. Председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, член Всемирной ассоциации медицинского права, директор общественной организации Форум здоровья, эксперт по вопросам медицинской реформы в Реанимационном пакете реформ. Аналитик, консультант международных организаций. Автор более 50 публикаций в юридической, деловой прессе.