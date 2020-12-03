Экс-президента Франции убил коронавирус

Скончался Валери Жискар д'Эстен / Reuters

На 95 году жизни умер Валери Жискар д'Эстен – бывший президент Франции (1974- 1981 год).

Бывший французский лидер скончался от последствий коронавируса COVID-19, сообщает радиостанция Europe 1.

На странице Фонда им. Валери Жискара д'Эстена в Twitter говорится, что политик умер в среду, 2 декабря, в департаменте Луар и Шер в своем доме.

"…Его здоровье ухудшилось, и он умер от COVID-19", – отмечается в сообщении.

Напомним, в середине ноября появилась информация, что Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в кардиологию. Позже экс-президента выписали. В сентябре политик находился в больнице из-за легочной инфекции, тогда у него не нашли коронавирус.

Валери Жискар д'Эстен – биография