Экс-президента Франции убил коронавирус

Бывший французский лидер умер 2 декабря в своем доме.
На 95 году жизни умер Валери Жискар д'Эстен – бывший президент Франции (1974- 1981 год).
Бывший французский лидер скончался от последствий коронавируса COVID-19, сообщает радиостанция Europe 1.
На странице Фонда им. Валери Жискара д'Эстена в Twitter говорится, что политик умер в среду, 2 декабря, в департаменте Луар и Шер в своем доме.
"…Его здоровье ухудшилось, и он умер от COVID-19", – отмечается в сообщении.
Напомним, в середине ноября появилась информация, что Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в кардиологию. Позже экс-президента выписали. В сентябре политик находился в больнице из-за легочной инфекции, тогда у него не нашли коронавирус.
Валери Жискар д'Эстен – биография
- Валери Жискар д'Эстен родился 2 февраля 1926 года в Кобленце, тогда это была оккупированная Францией территория Германии, пишет Wikipedia.
- Учился в Высшей политехнической школе и Национальной школе администрации. При президенте Жорже Помпиду возглавлял министерство финансов и был лидером партии Союз за французскую демократию.
- Победил на президентских выборах в 1974 году. Лишился поста президента в 1981-м – проиграл выборы Франсуа Миттерану.
- После президентства, в частности, являлся членом Французской академии и принимал участие в заседаниях Конституционного совета Франции.
Автор: Екатерина Присяжнюк