УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине

25 февраля 2021, 09:30
Прослушать новость
Остановить

Вакцина CoviShield зарегистрирована с нарушением действующего законодательства, убежден Сергей Кравченко.

Вакцина
В Украину поставили партию вакцины AstraZeneca / Reuters

Компания AstraZeneca и Оксфордский университ, являющиеся разработчиками вакцины от коронавируса, не контролируют качество продукции Индийского института сывороток, который производит вакцину под торговым названием CoviShield, поставляемую в Украину.

А у самого Индийского института сывороток нет украинского GMP-сертификата, подтверждающего, что фармпроизводство соответствует стандарту надлежащей производственной практики, пишет врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко в материале на УНИАН.

По его словам, Минздрав вместо повторной инспекции производства в Индии выпустил специальный приказ, фактически под вакцину CoviShield, разрешающую ее ввоз в Украину.

Еще одной проблемой он назвал нарушение действующего законодательства при регистрации вакцины CoviShield в Украине.

"Я говорю о постановлении Кабмина №902, которым определяется порядок государственного контроля качества лекарственных средств, ввозящихся в нашу страну. Согласно постановлению, лекарственные средства должны проходить контроль качества и экспертизу. Как думаете, Украина проводила лабораторный контроль качества этой вакцины в нашей стране? - Нет, не проводила. А Гослекслужба Украины получила пакет документов из Индии, чтобы сделать свой вывод о подтверждении индийского GMP-сертификата? - Нет, этого не было", - подчеркнул эпидемиолог.

Кравченко добавил, что по закону Минздрав обязан 3 тысячи флаконов индийской вакцины передать в лабораторию государственного экспертного центра для проведения лабораторного контроля качества этой вакцины; "Если не сделают этого, то нарушат постановление Кабмина в очередной раз".

Читайте такжеЭксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
вакцинация Сергей Кравченко индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в УкраинуВ ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для УкраиныВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарятУкраина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне рискаКоронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Инфекционист объяснил, почему коронавирус «кошмарит» запад УкраиныИнфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины
Следующий материал

Последние новости

10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы
10:39
В Армении разразился новый кризис: Пашинян заявил о попытке военного переворота
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
Реклама
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
09:54
Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Видео
09:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
09:30
Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине Видео
08:48
В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков Видео
08:39
Байден отменил очередной резонансный указ Трампа Видео
08:35
Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС мнение
08:10
Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать Видео
07:44
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
07:37
В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик Видео
07:15
"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото Фото
06:58
США не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами мнение
06:57
Вакцинация в Украине: где уже делают уколы, и как себя чувствуют первые привитые Видео
06:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
Реклама
06:02
Эксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России Видео
05:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
05:30
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
05:01
Почему народными средствами нельзя лечить простуду Видео
04:25
Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний Фото
03:50
Дипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена Видео
03:09
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
02:42
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
02:13
"Губки бантиком": Аделина Дели свела с ума в одном только БДСМ-наряде Фото
01:06
В Украину на выходных нагрянет резкое похолодание Видео
00:56
Какой алкоголь полезен для здоровья - ответ ученых Видео
00:38
Врач назвала продукты, которые вызывают прыщи на лице Видео
00:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
24 февраля, среда
23:55
Лига Чемпионов - Манчестер Сити вынес Боруссию М, а Реал домучил Аталанту Фото Видео
23:51
Динамо и Шахтер неожиданно обменялись любезностями перед матчами Лиги Европы Видео
23:45
Мечты о возвращении в Вайс-Сити. Все слухи и домыслы о GTA VI
22:58
Спасатели предупредили киевлян об ухудшении погодных условий Видео
22:45
Зеленский сделал резкое заявление в адрес Северного потока-2 Видео
22:33
Кабмин значительно ужесточил правила перевозки детей в автомобилях
22:21
"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте Видео
Реклама
22:05
Минздрав обнародовал карту бесплатных пунктов тестирования на COVID-19 Видео
22:00
Фолиевая кислота: какие симптомы указывают на ее дефицит Видео
21:50
В ЕС назвали сроки введения новых санкций против России Видео
21:37
Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния Видео
21:23
"Слуги народа" резко высказались об акциях протеста в поддержку Стерненко
21:12
Стало известно, кому не будут повышать пенсии с 1 марта Видео
21:09
Терапия лошадьми: как животные помогают от стресса и аутизма Видео
20:46
Один из крупнейших и ожидаемых PS5-эксклюзивов переехал на 2022 год Видео
20:44
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году: фото Фото Видео
20:38
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять