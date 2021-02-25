Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине

В Украину поставили партию вакцины AstraZeneca / Reuters

Компания AstraZeneca и Оксфордский университ, являющиеся разработчиками вакцины от коронавируса, не контролируют качество продукции Индийского института сывороток, который производит вакцину под торговым названием CoviShield, поставляемую в Украину.

А у самого Индийского института сывороток нет украинского GMP-сертификата, подтверждающего, что фармпроизводство соответствует стандарту надлежащей производственной практики, пишет врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко в материале на УНИАН.

По его словам, Минздрав вместо повторной инспекции производства в Индии выпустил специальный приказ, фактически под вакцину CoviShield, разрешающую ее ввоз в Украину.

Еще одной проблемой он назвал нарушение действующего законодательства при регистрации вакцины CoviShield в Украине.

"Я говорю о постановлении Кабмина №902, которым определяется порядок государственного контроля качества лекарственных средств, ввозящихся в нашу страну. Согласно постановлению, лекарственные средства должны проходить контроль качества и экспертизу. Как думаете, Украина проводила лабораторный контроль качества этой вакцины в нашей стране? - Нет, не проводила. А Гослекслужба Украины получила пакет документов из Индии, чтобы сделать свой вывод о подтверждении индийского GMP-сертификата? - Нет, этого не было", - подчеркнул эпидемиолог.

Кравченко добавил, что по закону Минздрав обязан 3 тысячи флаконов индийской вакцины передать в лабораторию государственного экспертного центра для проведения лабораторного контроля качества этой вакцины; "Если не сделают этого, то нарушат постановление Кабмина в очередной раз".

Читайте такжеЭксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: