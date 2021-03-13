Эксперт назвал пугающую цифру ежедневных заражений COVID-19 в Украине

Коронавирус / Фото Reuters

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю в Украине Андрей Александрин оценил ситуацию вокруг реального количества новых случаев ежедневного заражения коронавирусом в Украине.

В комментрии Апострофу он заявил о том, что в Украине ежедневно инфицируются COVID-19 более 40 тысяч человек.

"На официальные данные по количеству выявляемых новых больных ежесуточно вообще не стоит смотреть. На сегодняшний день, я считаю, ежедневно фиксируется около 70-100 тысяч новых случаев. Просто люди не обращаются за медицинской помощью, или обращаются, когда у них уже тяжелое состояние, поэтому и такие официальные цифры", - пояснил он.

В свою очередь заведующий лабораторией Института иммунологии Андрей Волянский согласен с тем, что цифра в 40 тысяч новых заражений коронавирусом в сутки вполне реальна.

"Это абсолютная гарантия. Если у нас 200 летальных исходов в сутки, и эти темпы сохранятся, нам понадобится всего лишь два месяца, чтобы было 40 тысяч, то есть где-то в начале мая. Риск в том, что будет еще больше. Если смертей будет и 300, и 400 в сутки, тогда это будет не 40, а 50 тысяч новых случаев в сутки, а возможно и больше", - добавил Волянский.

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Коронавирус в Украине:

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 тыс. 276 новых больных COVID-19, среди которых 710 детей и 382 медработника.

Также вчера с коронавирусной болезнью госпитализировали 3 тыс. 967 человек, 243 человека умерли, 4 тыс. 897 выздоровели.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 451 тыс. 744 человек, из них 1 млн 219 тыс. 773 выздоровели, а 28 тыс. 158 умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 8:00 13 марта зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.