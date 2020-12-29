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Эксперт обнадежил улучшением ситуации с эпидемией COVID-19 и назвал сроки

29 декабря 2020, 13:49

По прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться до конца 2021 года.

коронавирус
Эксперт оценил развитие эпидемии коронавируса / Фото Reuters

Улучшения ситуации с эпидемией коронавируса можно ожидать летом 2021 года, заявил председатель национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться до конца 2021 года.

"Но это не значит, что не будут ослабляться карантинные мероприятия и жизнь не будет возвращаться к более привычному ритму", - говорит эксперт.

В то же время иммунолог обратил внимание на то, что иммунитет к коронавирусу у части населения Земли будет формироваться из-за болезни, но до коллективного иммунитета очень далеко.

"Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021 мы говорим об острой фазе пандемии", - добавил Лапий.

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Ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил о том, что Минздрав в ежедневной статистке публикует исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни.

По его словам, на самом деле клинически подтвержденных случаев болезни "в десятки, а то и в сотни раз больше".

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 6 тысяч 988 человек.
  • В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников.
  • Также за минувшие сутки зарегистрировано 232 летальных случая, выздоровели 16 106 человек. Госпитализированы 1 298 человек.
  • Самое большое количество подтвержденных случаев выявлено в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
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