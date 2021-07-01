Эксперт объяснил, почему ЕС не признает китайскую CоronaVac, которой прививают украинцев

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По словам главы национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолога Андрея Александрина, китайская вакцина CоronaVac, которой массово прививают людей в Украине, должна быть признана в странах Европейского Союза.

Как напомнил он в эфире канала Украина 24, Всемирная организация здравоохранения дает рекомендацию для экстренного использования, все вакцины на рынке Украины имеют такое разрешение.

"В том, что в Евросоюз не пускают китайскую вакцину, я вижу политические или фармацевтические войны, когда идет борьба за рынок сбыта. Лично у меня сейчас стоит вопрос о том, что ВОЗ дает разрешение, а страны ЕС его не выполняют", - отметил эксперт.

Он напомнил, что члены ВОЗ обязаны выполнять или по крайней мере прислушиваться к этим рекомендациям.

"Я надеюсь, что в скором времени китайская вакцина, или CoviShield - а это AstraZeneca, только сделанная по лицензии в Индии или Южной Корее, - будут признаны, в том числе в странах ЕС, и не будет этих политических спекуляций", - добавил Александрин.

Ранее Главред писал о том, что доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров предупреждал о том, что нового опасного индийского штамма Дельта в Украине пока выявлено не было. По его словам, при заражении такой вариацией коронавируса могут быть кишечные расстройства, а также ринит и слабость без температуры.