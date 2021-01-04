Эксперт объяснил, почему Украине грозит сразу несколько локдаунов

По мнению инфекциониста Вадима Аристова, у украинских властей практически не осталось пространства для маневра в условиях эпидемии COVID-19.
На протяжении 2021 года украинцам угрожает сразу несколько жестких карантинов с перерывами на разгон эпидемии коронавируса COVID-19.
Такое мнение высказал в комментарии Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. Он считает, что у украинских властей практически не осталось пространства для маневра.
"Поскольку наша страна с уничтоженной санитарно-эпидемиологической службой, место которой не заполнено другой институцией (Центром контроля и предупреждения заболеваний), у нас нечем бороться с эпидемией. И поэтому мы обречены на то, чтобы время от времени идти на локдауны", ‒ заявил Аристов.
Всего, согласно прогнозу эксперта, Украине грозит в 2021 году как минимум три локдауна.
"Вполне вероятно, что в ближайший год их будет несколько: он будет у нас в январе, после чего в феврале-марте опять будет разгон эпидемии и уже в марте может быть следующий локдаун. Далее будет теплое время года, во время которого распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, власти снова будут обсуждать очередной локдаун", ‒ считает Аристов.
По его мнению, власти страны упустили время и крайне маловероятно, что смогут все наверстать.
"Все, что мы сейчас можем ‒ призывать людей к изменению образа жизни и стимулировать менеджеров предприятий строить собственные санэпидслужбы и системы противодействия заболеваниям. Потому что со стороны правительства до сих пор не были созданы необходимые органы или штабы для развертывания вакцинации", ‒ подытожил Аристов.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.