Эксперт объяснил, почему Украине грозит сразу несколько локдаунов / УНИАН

На протяжении 2021 года украинцам угрожает сразу несколько жестких карантинов с перерывами на разгон эпидемии коронавируса COVID-19.

Такое мнение высказал в комментарии Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. Он считает, что у украинских властей практически не осталось пространства для маневра.

"Поскольку наша страна с уничтоженной санитарно-эпидемиологической службой, место которой не заполнено другой институцией (Центром контроля и предупреждения заболеваний), у нас нечем бороться с эпидемией. И поэтому мы обречены на то, чтобы время от времени идти на локдауны", ‒ заявил Аристов.

Всего, согласно прогнозу эксперта, Украине грозит в 2021 году как минимум три локдауна.

"Вполне вероятно, что в ближайший год их будет несколько: он будет у нас в январе, после чего в феврале-марте опять будет разгон эпидемии и уже в марте может быть следующий локдаун. Далее будет теплое время года, во время которого распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, власти снова будут обсуждать очередной локдаун", ‒ считает Аристов.

По его мнению, власти страны упустили время и крайне маловероятно, что смогут все наверстать.

"Все, что мы сейчас можем ‒ призывать людей к изменению образа жизни и стимулировать менеджеров предприятий строить собственные санэпидслужбы и системы противодействия заболеваниям. Потому что со стороны правительства до сих пор не были созданы необходимые органы или штабы для развертывания вакцинации", ‒ подытожил Аристов.

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