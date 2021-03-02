Эксперт объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer

Вакцины компаний Moderna и Pfizer лидируют, по сравнению с AstraZeneca, подчеркнул Константин Чумаков.
Эффективность индийской прививки от коронавируса CoviShield пониже, чем у РНК-вакцин, заявил руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков.
Комментируя в эфире Украина 24 получение Украиной партии вакцин из Индии, он подчеркнул: "Если можно так выразиться, это индийский вариант, некий дженерик исходной вакцины, которую создала фирма AstraZeneca".
В то же время эксперт отметил, что вакцины компаний Moderna и Pfizer, безусловно, лидируют, по сравнению с AstraZeneca.
"Для них проведены полноценные качественные клинические испытания, которые показали максимальную эффективность. AstraZeneca тоже работает, ее заявленная эффективность несколько ниже, но это лучше, чем ничего, 70-80% это очень хорошо", — добавил Чумаков.
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Вакцина от коронавируса CoviShield:
Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.
Вакцинация от коронавируса в Украине:
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.