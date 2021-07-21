Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

В законодательстве заложена возможность обязательных вакцинаций для отдельных категорий людей. Но для обеспечения иммунитета у 85% населения вакцин не хватит.
Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине происходит хаотично. В частности, прививки делают те граждане, которые мотивированы, а вакцинированных людей в категории 80+ (то есть в группе риска) всего лишь около 5% при летальности в 17%. Именно этих людей мы фактически обрекаем на смерть.
Такое мнение озвучил в комментарии Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. По его словам, хотя население Украине не любит никаких обязательных вещей, но в случае с вакцинацией, ее обязательность - это все равно лучше, чем иметь потом значительное количество умерших людей и суровые локдауны.
"Более того, в законодательстве заложена возможность обязательных вакцинаций для отдельных категорий людей (для работников сферы обслуживания, общественного питания, образовательной сферы, медиков и др). Также по закону можно проводить массовую вакцинацию в случае отнесения определенной инфекции к эпидемическим, то есть требующей вакцинации по эпидемическим показателям. Тогда отказ человека будет считаться основанием для его отстранения от работы, недопуска в заведения, ТРЦ и тому подобное", - сказал эксперт.
Читайте также"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохоПо словам Аристова, в Украине могут прибегнуть к обязательной вакцинации от COVID-19, но для обеспечения вакцинного иммунитета у 85% населения текущего количества вакцин не хватит.
"И для того, чтобы принуждать, стоит еще поработать над коммуникацией, потому что пока она происходит лишь формально и никоим образом не меняет поведения людей", - добавил эксперт.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на 20 июля по данным Минздрава, с начала прививочной кампании привиты 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу - 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.
- Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.