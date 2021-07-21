Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

В Украине полностью привиты от коронавируса почти 1,5 млн человек / Reuters

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине происходит хаотично. В частности, прививки делают те граждане, которые мотивированы, а вакцинированных людей в категории 80+ (то есть в группе риска) всего лишь около 5% при летальности в 17%. Именно этих людей мы фактически обрекаем на смерть.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. По его словам, хотя население Украине не любит никаких обязательных вещей, но в случае с вакцинацией, ее обязательность - это все равно лучше, чем иметь потом значительное количество умерших людей и суровые локдауны.

"Более того, в законодательстве заложена возможность обязательных вакцинаций для отдельных категорий людей (для работников сферы обслуживания, общественного питания, образовательной сферы, медиков и др). Также по закону можно проводить массовую вакцинацию в случае отнесения определенной инфекции к эпидемическим, то есть требующей вакцинации по эпидемическим показателям. Тогда отказ человека будет считаться основанием для его отстранения от работы, недопуска в заведения, ТРЦ и тому подобное", - сказал эксперт.

Читайте также"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохоПо словам Аристова, в Украине могут прибегнуть к обязательной вакцинации от COVID-19, но для обеспечения вакцинного иммунитета у 85% населения текущего количества вакцин не хватит.

"И для того, чтобы принуждать, стоит еще поработать над коммуникацией, потому что пока она происходит лишь формально и никоим образом не меняет поведения людей", - добавил эксперт.

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