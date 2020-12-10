Эксперт оценил риски подцепить COVID-19 в морозную погоду

На SARS-cov-2 влияет температура воздуха / УНИАН

Эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, как ведет себя коронавирус при минусовой температуре и есть ли риск подхватить инфекцию зимой.

По его словам, на улице, при соблюдении дистанции, риска заражения острыми респираторными заболеваниями, в том числе, и COVID-19, нет. Об этом Александрин заявил в интервью Главреду.

Эксперт уточнил, что на улице в любое время года вирус будет рассеиваться.

"Конечно же, на SARS-cov-2, возбудитель COVID-19, влияет температура – при 60°С он практически моментально умирает, ну и, соответственно, при минусовой он тоже быстро умирает", - добавил эпидемиолог.

Александрин напомнил, что ранее предполагалось, что коронавирус будет вести себя как сезонное ОРЗ, но этого не произошло.

"Это объясняется тем, что это новый вирус, человечество с ним еще не встречалось. Соответственно, он патогенен к человеку. Как пишут различные издания, коронавирусу потребуется несколько циклов, чтобы он перешел в разряд сезонных", - отметил эксперт.

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Напомним: