Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве

В Киеве вводят новые карантинные ограничения / УНИАН

Введение локдауна в Киеве негативно отразится на экономике, а в первую очередь, скажется на малом и среднем бизнеса, для сферы услуг, заявил заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

Как подчеркнул он в комментарии на Апостроф TV, необходимо выбирать между здоровьем и жизнями жителей Киева или экономической выгодой.

"Очевидно, когда посчитали плюсы и минусы, то поняли, если с такой динамикой и тенденцией мы будем идти вперед, то завтра у нас не хватит больниц, коек. Этот коронавирус уже будет неконтролируемым, и тогда точно ляжет все. Ляжет весь бизнес - не только малый и средний, а вообще все. Мы же видим, как страны Западной Европы - те же Франция и Германия - очень жестко отделяют здоровье людей и бизнес. Другой вопрос - как этой сфере будут помогать местные власти или государство в лице правительства для поддержки этого бизнеса", - отметил экономист.

По его мнению помогать бизнесу должны и центральная, и местная власть.

"У каждого есть свои рычаги и возможности. Кто налогами, кто льготами по аренде, кто отсрочкой платежей и тому подобное. Поэтому, безусловно, власти должны помогать в пределах своих возможностей, своего бюджета и своей состоятельности", - заявил Полховский.

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Локдаун в Киеве: