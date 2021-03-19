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Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве

19 марта 2021, 06:30
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Из-за стремительного распространения коронавируса в Украине "ляжет весь бизнес", не исключил экономист.

карантин, локдаун
В Киеве вводят новые карантинные ограничения / УНИАН

Введение локдауна в Киеве негативно отразится на экономике, а в первую очередь, скажется на малом и среднем бизнеса, для сферы услуг, заявил заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

Как подчеркнул он в комментарии на Апостроф TV, необходимо выбирать между здоровьем и жизнями жителей Киева или экономической выгодой.

"Очевидно, когда посчитали плюсы и минусы, то поняли, если с такой динамикой и тенденцией мы будем идти вперед, то завтра у нас не хватит больниц, коек. Этот коронавирус уже будет неконтролируемым, и тогда точно ляжет все. Ляжет весь бизнес - не только малый и средний, а вообще все. Мы же видим, как страны Западной Европы - те же Франция и Германия - очень жестко отделяют здоровье людей и бизнес. Другой вопрос - как этой сфере будут помогать местные власти или государство в лице правительства для поддержки этого бизнеса", - отметил экономист.

По его мнению помогать бизнесу должны и центральная, и местная власть.

"У каждого есть свои рычаги и возможности. Кто налогами, кто льготами по аренде, кто отсрочкой платежей и тому подобное. Поэтому, безусловно, власти должны помогать в пределах своих возможностей, своего бюджета и своей состоятельности", - заявил Полховский.

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Локдаун в Киеве:

  • В Киеве с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, заявил мэр Виталий Кличко.
  • По его словам, такие ограничения вводятся на три недели - по 9 апреля включительно.
  • Будет запрещена работа заведений культуры. Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
  • Будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
  • Подпадает под запрет проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
  • Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других). А также на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
  • Заведения общественного питания будут работать исключительно по услуге "с собой".
  • Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.
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