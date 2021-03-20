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Эксперт предупредил о новом штамме коронавируса-мутанта

20 марта 2021, 23:55
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Вакцина AstraZeneca малоэффективна перед новым штаммом COVID-19, подчеркнул Андрей Александрин.

коронавирус
В мире обнаружен новый штамм коронавируса / Фото Reuters

В мире распространяется новый штамм коронавируса COVID-19, заявил эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, вакцины Pfizer, Moderna эффективны против трех штаммов коронавируса – уханьского, британского и южноафриканского.

"Когда делали исследования и сравнивали, например, с AstraZeneca, то, к сожалению, AstraZeneca недостаточно эффективна против южноафриканского штамма, только на 24%", - отметил врач.

Он также предупредил о появлении нового штамма и пояснил, что COVID-19 – это РНК-содержащий вирус, который подвержен очень быстрой мутации.

"Я думаю, мы в скором времени встретимся с новыми мутировавшими штаммами. Дело в том, что появился уже новый штамм, это так называемый французский штамм – этот тот, который не выявляет ПЦР, не определяет", - добавил Александрин.

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине было выявлено 15 тыс. 292 новых больных COVID-19, среди которых 797 детей и 367 медработников.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 4 тыс. 369 человек, умерли - 260 человек, 3 тыс. 374 пациента выписаны из больницы, выздоровели - 5 тыс. 191 человек; было проведено тестирований - 114 тыс. 719.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 535 тыс. 218 человек, выздоровели - 1 млн 253 тыс. 972 человек, умерли - 29 тыс. 775 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн ​​624 тыс. 537.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Андрей Александрин

Известный в Украине врач-эпидемиолог. Кандидат медицинских наук и основатель и СЕО NEGIC.

Александрин является руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

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