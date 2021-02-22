Эксперт распек Минздрав за поставку в Украину индийской вакцины

Украинцам пообещали индийскую вакцину от коронавируса CoviShield / Reuters

В Украину направляется всего 41 тысяча флаконов индийской вакцины от коронавируса CoviShield, из которых 3 тысячи флаконов должны пойти на государственную экспертизу, сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

В своем Facebook он уточнил, что срок годности индийской вакцины из серии, которая направляется в Украину, истекает 23 июня, а ее цена для Украины может достигать $17 (при стоимости вакцины CoviShield для правительства Индии $3).

Эксперт отметил, что индийское фарпредприятие находиться не в Европе и по этой причине у Индийского института сывороток отсутствует GMP-сертификат PICs (pharm inspection cooperation scheme).

Кроме того, у производителя вакцины Индийского института сывороток около 1,5 лет назад истек срок национального украинского GMP-сертификата, после чего, украинские инспекторы выезжали на производство и определили свои замечания по отношению к фармацевтическому производству.

Читайте такжеВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины"И только на прошлой неделе Индийский институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение о устранении недостатков", - подчеркнул глава Медпалаты Украины.

Он уточнил, что процесс подтверждения соответствия GMP стандарту производства Индийского института сывороток может занять до трех недель.

"Так, что министр здравоохранения в очередной раз лжет и везет в Украину, вакцину которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции и подтверждения национальной GMP-сертификации", - добавил Кравченко.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцина CoviShield для Украины: