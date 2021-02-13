Эксперт распек подготовку Украины к COVID-вакцинации и назвал новую опасность

Врач оценил подготовку к COVID-вакцинации / Reuters

В Украине процесс вакцинации от коронавируса должен быть безопасным для населения, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Сюда входят: соблюдение холодового режима для самой вакцины, организация мобильных бригад медицинских сотрудников, которые будут проводить вакцинацию, наличие у них возможности хранить вакцину, тактика вакцинации, а также жесткий мониторинг за поствакцинальными реакциями и осложнениями, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Кроме того, важным является также контроль необходимых знаний у медработников. По его мнению, Украина не готова к соблюдению всех условий для начала вакцинации населения.

"Пока что все попахивает профанацией", — оценил он готовность Украины к вакцинации.

В то же время эпидемиолог предупредил о том, что ссенью 2021 года начнется волна повторных заражений коронавирусом у людей, которые уже переболели.

"Исследования показывают, что у людей, которые переболели коронавирусом, есть антитела, и их хватает на срок от 6 до 9 месяцев. Также мы знаем, что на данный момент около 50% населения уже встретилось с COVID-19. Не 1-2 млн, как говорит официальная статистика, а где-то 19 млн. Но этого иммунитета хватит до осени. Как раз через полгода люди массово начнут болеть COVID-19 по второму кругу", — добавил Александрин.

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Вакцина от коронавируса для Украины: