Эксперт распек подготовку Украины к COVID-вакцинации и назвал новую опасность

В Украине подготовка к COVID-вакцинации "попахивает профанацией", считает Андрей Александрин.
В Украине процесс вакцинации от коронавируса должен быть безопасным для населения, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.
Сюда входят: соблюдение холодового режима для самой вакцины, организация мобильных бригад медицинских сотрудников, которые будут проводить вакцинацию, наличие у них возможности хранить вакцину, тактика вакцинации, а также жесткий мониторинг за поствакцинальными реакциями и осложнениями, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
Кроме того, важным является также контроль необходимых знаний у медработников. По его мнению, Украина не готова к соблюдению всех условий для начала вакцинации населения.
"Пока что все попахивает профанацией", — оценил он готовность Украины к вакцинации.
В то же время эпидемиолог предупредил о том, что ссенью 2021 года начнется волна повторных заражений коронавирусом у людей, которые уже переболели.
"Исследования показывают, что у людей, которые переболели коронавирусом, есть антитела, и их хватает на срок от 6 до 9 месяцев. Также мы знаем, что на данный момент около 50% населения уже встретилось с COVID-19. Не 1-2 млн, как говорит официальная статистика, а где-то 19 млн. Но этого иммунитета хватит до осени. Как раз через полгода люди массово начнут болеть COVID-19 по второму кругу", — добавил Александрин.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.