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Эксперт спрогнозировал, чем обернется для Украины провал вакцинации от COVID-19

18 февраля 2021, 04:31
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От 5 до 20% невакцинированных людей из группы риска могут стать жертвами болезни.

вакцина
Вакцинация против COVID-19 в Украине могла бы начаться еще в конце января / Reuters

Старт вакцинации от коронавируса в Украине может задержаться по меньшей мере на неделю, в худшем случае – на несколько месяцев, что ставит под угрозу жизнь украинцев, которые находятся в группе риска по заражению COVID-19.

Об этом заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, передает Главред.

По его словам, вакцинация против COVID-19 в Украине могла бы начаться еще в конце января. Потому что соглашение с китайской компанией Sinovac на поставку вакцины было подписано вовремя. Однако, по разным инсайдам, правительство могли просить начать вакцинацию не с китайской вакцины, а с Pfizer, поскольку это – дружественный геополитический жест.

"Сейчас есть риск, что на анализ и переговоры со сторонами уйдет несколько месяцев. У нас никогда такие расследования не бывают быстрыми. И каков бы ни был исход со стороны наказания чиновников, для граждан он будет один – 5-20% смертей невакцинированных людей из группы риска, которые за эти месяцы расследования встретили инфекцию", - отметил Аристов.

Что касается китайского производителя вакцины, то, скорее всего, он уже перепродал эту партию, зарезервированную для Украины, другой стране. Поэтому недельная задержка задержки может вполне растянуться на несколько месяцев.

"А это, в свою очередь, делает нас зависимыми от того, подарят ли нам вакцину Pfizer и что будет с контрактом на AstraZeneca. С последним, кстати, не все пока понятно потому что, напомню, сначала вакцину этого производителя нам обещали как помощь по глобальной инициативе COVAX, а теперь мы ее покупаем", - отметил эксперт.

Читайте такжеВ Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 10 февраля стало известно, что НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин. Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.
  • С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако этого не произошло.
  • 16 февраля Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.
  • В Государственном экспертном центре Минздрава заявили, что в начале этой недели были поданы документы для регистрации в Украине двух вакцин для профилактики COVID-19 производства индийской и бельгийской компаний. На данный момент ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19.

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