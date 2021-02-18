Эксперт спрогнозировал, чем обернется для Украины провал вакцинации от COVID-19

Вакцинация против COVID-19 в Украине могла бы начаться еще в конце января / Reuters

Старт вакцинации от коронавируса в Украине может задержаться по меньшей мере на неделю, в худшем случае – на несколько месяцев, что ставит под угрозу жизнь украинцев, которые находятся в группе риска по заражению COVID-19.

Об этом заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, передает Главред.

По его словам, вакцинация против COVID-19 в Украине могла бы начаться еще в конце января. Потому что соглашение с китайской компанией Sinovac на поставку вакцины было подписано вовремя. Однако, по разным инсайдам, правительство могли просить начать вакцинацию не с китайской вакцины, а с Pfizer, поскольку это – дружественный геополитический жест.

"Сейчас есть риск, что на анализ и переговоры со сторонами уйдет несколько месяцев. У нас никогда такие расследования не бывают быстрыми. И каков бы ни был исход со стороны наказания чиновников, для граждан он будет один – 5-20% смертей невакцинированных людей из группы риска, которые за эти месяцы расследования встретили инфекцию", - отметил Аристов.

Что касается китайского производителя вакцины, то, скорее всего, он уже перепродал эту партию, зарезервированную для Украины, другой стране. Поэтому недельная задержка задержки может вполне растянуться на несколько месяцев.

"А это, в свою очередь, делает нас зависимыми от того, подарят ли нам вакцину Pfizer и что будет с контрактом на AstraZeneca. С последним, кстати, не все пока понятно потому что, напомню, сначала вакцину этого производителя нам обещали как помощь по глобальной инициативе COVAX, а теперь мы ее покупаем", - отметил эксперт.

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