Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут

Еще два локдауна могут быть осенью, и еще несколько - в следующем году / Reuters

В Украине снова растет число зараженных коронавирусом, школы в ряде регионов переводят на дистанционное обучение, а в правительстве уже заговорили о возможном введении очередного локдауна в стране.

Стратег, инфекционист, специалист по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что даже если локдаун введут сейчас, то он может оказаться для Украины далеко не последним.

"Даже если его объявят весной, он вряд ли будет последним - наверное, по меньшей мере еще два может быть осенью, и еще несколько - в следующем году, вплоть до того, пока Украина не достигнет коллективного иммунитета путем вакцинации", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам Аристова, наиболее действенный способ обойтись без крайних мер – наладить систему выявления контактных лиц, которая в Украине за минувший год так и не появилась.

"Для этого нужно создать Центр профилактики заболеваний, который фактически должен стать аналогом расформированной ранее санэпидслужбы, то есть вертикали, которая приводит в действие противоэпидемические мероприятия. Потому что сейчас у Минздрава нет рычагов влияния, и соответственно реального контроля, ни за медицинскими учреждениями, ни за противоэпидемическими мероприятиями, ведь все они организуются местными властями", - отметил инфекционист.

Аристов уверен, что, имея такую ​​организацию в Украине, появится возможность фактически временно изолировать только контактных и заболевших граждан вместо того, чтобы изолировать всю страну по несколько раз в год.

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: