УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут

6 марта 2021, 13:39
Прослушать новость
Остановить

Специалист по управлению изменениями Вадим Аристов объяснил, что нужно сделать, чтобы в Украине не пришлось по несколько раз в год ужесточать карантин.

коронавирус, карантин
Еще два локдауна могут быть осенью, и еще несколько - в следующем году / Reuters

В Украине снова растет число зараженных коронавирусом, школы в ряде регионов переводят на дистанционное обучение, а в правительстве уже заговорили о возможном введении очередного локдауна в стране.

Стратег, инфекционист, специалист по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что даже если локдаун введут сейчас, то он может оказаться для Украины далеко не последним.

"Даже если его объявят весной, он вряд ли будет последним - наверное, по меньшей мере еще два может быть осенью, и еще несколько - в следующем году, вплоть до того, пока Украина не достигнет коллективного иммунитета путем вакцинации", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам Аристова, наиболее действенный способ обойтись без крайних мер – наладить систему выявления контактных лиц, которая в Украине за минувший год так и не появилась.

"Для этого нужно создать Центр профилактики заболеваний, который фактически должен стать аналогом расформированной ранее санэпидслужбы, то есть вертикали, которая приводит в действие противоэпидемические мероприятия. Потому что сейчас у Минздрава нет рычагов влияния, и соответственно реального контроля, ни за медицинскими учреждениями, ни за противоэпидемическими мероприятиями, ведь все они организуются местными властями", - отметил инфекционист.

Аристов уверен, что, имея такую ​​организацию в Украине, появится возможность фактически временно изолировать только контактных и заболевших граждан вместо того, чтобы изолировать всю страну по несколько раз в год.

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине два дня подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч. По состоянию на утро 5 марта, выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни.
  • По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине были выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • Утром 6 марта стало известно о том, что коронавирус в Украине за сутки выявили у 9144 человек.
  • В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
  • В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине.
  • Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране. По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель.
  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине Вадим Аристов коронавирус новости карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
Следующий материал

Последние новости

15:02
Удар по Северному потоку-2: в Совфеде РФ ответили на предложение Киева
14:40
Стало известно об отключении тепла в Донецкой области Видео
14:32
Названа причина смертельного ДТП с украинцами в Польше
14:12
"Меняем Словакию на Крым": Матовичу "прилетела ответка" за шутку о Закарпатье
14:12
Гороскоп на 7 марта для всех: успех в важнейших делах и вредные действия Видео
Реклама
13:47
Врачи назвали побочные эффекты от вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
13:39
Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут Видео
13:27
Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину
13:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной Видео
12:50
Гороскоп на 6 марта для всех: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
12:36
Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО Видео
12:26
В Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом Видео
12:17
Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам Видео
12:10
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
12:09
Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Видео
11:59
Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Видео
11:40
Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
11:19
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
11:07
Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал Видео
10:36
Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев
Реклама
10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду мнение
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
09:51
Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID Видео
09:43
Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России Видео
09:24
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
09:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много жертв и пострадавших
08:53
Три причины, почему Украине не светит НАТО мнение
08:28
Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня Видео
08:22
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:19
Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики мнение
07:57
На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа
07:26
В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 Видео
07:16
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:30
От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине Видео
06:28
США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт Видео
05:51
"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса Видео
05:46
Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон Видео
05:35
Земному знаку Зодиака грозит потеря огромной суммы – астролог Видео
05:02
Какая еда сильнее всего ударяет по сердцу Видео
04:30
Украине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт Видео
Реклама
03:29
Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита Видео
01:45
С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков Видео
01:30
Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield Видео
01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину Видео
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять