Эксперт спрогнозировал череду локдаунов в Украине: когда их введут

Специалист по управлению изменениями Вадим Аристов объяснил, что нужно сделать, чтобы в Украине не пришлось по несколько раз в год ужесточать карантин.
В Украине снова растет число зараженных коронавирусом, школы в ряде регионов переводят на дистанционное обучение, а в правительстве уже заговорили о возможном введении очередного локдауна в стране.
Стратег, инфекционист, специалист по управлению изменениями Вадим Аристов считает, что даже если локдаун введут сейчас, то он может оказаться для Украины далеко не последним.
"Даже если его объявят весной, он вряд ли будет последним - наверное, по меньшей мере еще два может быть осенью, и еще несколько - в следующем году, вплоть до того, пока Украина не достигнет коллективного иммунитета путем вакцинации", - сказал эксперт в комментарии Главреду.
По словам Аристова, наиболее действенный способ обойтись без крайних мер – наладить систему выявления контактных лиц, которая в Украине за минувший год так и не появилась.
"Для этого нужно создать Центр профилактики заболеваний, который фактически должен стать аналогом расформированной ранее санэпидслужбы, то есть вертикали, которая приводит в действие противоэпидемические мероприятия. Потому что сейчас у Минздрава нет рычагов влияния, и соответственно реального контроля, ни за медицинскими учреждениями, ни за противоэпидемическими мероприятиями, ведь все они организуются местными властями", - отметил инфекционист.
Аристов уверен, что, имея такую организацию в Украине, появится возможность фактически временно изолировать только контактных и заболевших граждан вместо того, чтобы изолировать всю страну по несколько раз в год.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине два дня подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч. По состоянию на утро 5 марта, выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни.
- По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине были выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Утром 6 марта стало известно о том, что коронавирус в Украине за сутки выявили у 9144 человек.
- В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
- В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине.
- Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране. По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.