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Эксперт спрогнозировал, грозит ли человечеству суперштамм коронавируса

24 июля 2021, 03:50

Специалист категорически убежден в том, что единственная защита от возникновения суперштамма – это массовая, поголовная вакцинация населения.

Штамм
Эксперт спрогнозировал, грозит ли человечеству суперштамм коронавируса / Reuters

Вероятность возникновения суперштамма коронавируса не очень высока, но и, тем не менее, полностью не отсутствует. Об этом интервью Радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

"Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть", – сказал он.

По словам Дурманова, единственная защита от возникновения суперштамма – это вакцинация. Если получится ограничить "игру природы" по созданию новых мутаций, то и новой волны коронавируса тоже не будет, подытожил эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине присутствует опасный индийский штамм коронавируса Дельта. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

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