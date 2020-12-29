Эксперт ВОЗ спрогнозировал, начнется ли еще одна волна пандемии из-за мутации коронавируса

Эксперт ВОЗ спрогнозировал, будет ли новая волна COVID-19 / REUTERS

Новая мутация коронавируса COVID-19, изначально обнаруженная медиками в Великобритании, может запустить еще одну, третью по счету, волну пандемии COVID-19.

Об этом заявил профессор Сантьяго Мас-Кома в комментарии порталу Лента.ру. Ученый занимает должности эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и руководителя Международной федерации тропической медицины.

Мас-Кома отметил, что время упущено и на данный момент слишком поздно пытаться остановить распространение новой разновидности SARS-CoV-2 (случаи заражения которой уже зафиксировали в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки).

"Вероятно, этот новый штамм станет причиной третьей волны пандемии в Европе", — заявил ученый.

Мас-Кома отдельно напомнил, что штамм-мутант, который был обнаружен в Италии в феврале, спровоцировал первую волну пандемии за пределами Китая. При этом отдельные исследования указывают на то, что вторая волна пандемии в Европе началась по причине штамма, который распространялся среди мигрантов-сборщиков фруктов в северной Испании.

"Эта вторая волна, которую мы все еще переживаем, началась еще до окончания первой. Таким образом, третья волна также может наложиться на вторую", — подытожил ученый.

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