Эксперт ЮНИСЕФ назвала сроки введения локдауна в Украине

Медицинским работникам нужно срочно вакцинироваться от коронавируса, так как следующей волны COVID-19 не избежать.
Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране.
По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель. Такой прогноз Булавинова озвучила ТСН.
"Я думаю, мы говорим о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Когда на Западной Украине мы видели высокое количество больных, считая, что нас это не коснется и пройдет мимо. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун", - считает инфекционист.
Она добавила, что те медицинские работники, которые сейчас могут вакцинироваться — обязательно должны это сделать.
"Также необходимо закрыть все вопросы, которые касаются качества предоставления услуг пациентам с COVID-19. Важно готовиться к следующей волне", - резюмировала медик.
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