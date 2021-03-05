Эксперт ЮНИСЕФ назвала сроки введения локдауна в Украине

Третий локдаун может ожидать Украину уже через две недели / Reuters

Инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова считает, что украинцам стоит готовиться к введению очередного локдауна в стране.

По ее словам, ужесточить карантин могут уже в течение нескольких недель. Такой прогноз Булавинова озвучила ТСН.

"Я думаю, мы говорим о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Когда на Западной Украине мы видели высокое количество больных, считая, что нас это не коснется и пройдет мимо. Нас это коснется, вполне возможен третий локдаун", - считает инфекционист.

Она добавила, что те медицинские работники, которые сейчас могут вакцинироваться — обязательно должны это сделать.

"Также необходимо закрыть все вопросы, которые касаются качества предоставления услуг пациентам с COVID-19. Важно готовиться к следующей волне", - резюмировала медик.

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