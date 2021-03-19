Эксперты объяснили, почему Украина упорно не отказывается от AstraZeneca

Почему вакцина AstraZeneca в Украине будет использоваться и дальше / Reuters

После заявления европейского регулятора страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca – а Украина в свою очередь и не думала отказываться.

Одна из причин такой "преданности" – отсутствие альтернатив, пишет РБК-Украина. Если в Евросоюзе препарат AstraZeneca можно заменить на Pfizer или Moderna – то у Украины на данный момент имеется лишь одна вакцина. Это CoviShield, которая разработана по лицензии AstraZeneca в Индии. CoviShield и сама AstraZeneca – идентичные по формуле и составу.

В условиях отсутствия альтернатив приходится взвешивать риски между приемом самой вакцины и ее возможными последствиями.

Читайте такжеКоронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года"В Украине на 10 тысяч человек, больных "ковидом", умирает 260. Риск умереть от этого заболевания гораздо выше, чем возможные потенциальные риски от проведения вакцинации", – пояснил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Он добавил, что люди умирают не только в остром периоде коронавируса, а даже через несколько месяцев после того, как переболели, причем именно из-за тромбоза.

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