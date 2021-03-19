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Эксперты объяснили, почему Украина упорно не отказывается от AstraZeneca

19 марта 2021, 09:30
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В условиях отсутствия альтернатив приходится взвешивать риски между приемом самой вакцины и ее возможными последствиями.

Почему вакцина AstraZeneca в Украине будет использоваться и дальше
Почему вакцина AstraZeneca в Украине будет использоваться и дальше / Reuters

После заявления европейского регулятора страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca – а Украина в свою очередь и не думала отказываться.

Одна из причин такой "преданности" – отсутствие альтернатив, пишет РБК-Украина. Если в Евросоюзе препарат AstraZeneca можно заменить на Pfizer или Moderna – то у Украины на данный момент имеется лишь одна вакцина. Это CoviShield, которая разработана по лицензии AstraZeneca в Индии. CoviShield и сама AstraZeneca – идентичные по формуле и составу.

В условиях отсутствия альтернатив приходится взвешивать риски между приемом самой вакцины и ее возможными последствиями.

Читайте такжеКоронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года"В Украине на 10 тысяч человек, больных "ковидом", умирает 260. Риск умереть от этого заболевания гораздо выше, чем возможные потенциальные риски от проведения вакцинации", – пояснил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Он добавил, что люди умирают не только в остром периоде коронавируса, а даже через несколько месяцев после того, как переболели, причем именно из-за тромбоза.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca: новости

  • От использования вакцины AstraZeneca из европейских стран отказывались Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Германия, Франция, Испания.
  • 18 марта сообщалось, что в Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому. После прививки у девушки стремительно развился анафилактический шок. Буквально через несколько минут она впала в кому.
  • Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca. В Норвегии подтвердили связь между COVID-вакциной AstraZeneca и образованием тромбоза у людей, получивших прививку.
  • Вечером 18 марта Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca. Регулятор не обнаружил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.
  • На фоне данного заявления вечером 18 марта ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Это Франция, Италия, Литва, Испания, Португалия, Нидерланды, Германия и Кипр.

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