Эксперты объяснили, почему в Украине фиксируют снижение новых случаев COVID-19

Эксперты допустили, что карантин в Украине положительно отразился на снижении уровня заболеваемости COVID-19 / УНИАН

Снижение ежесуточных показателей заболеваемости COVID-19 в Украине может быть связано с эффективностью карантина выходного дня, ослабеванием респираторных заболеваний в декабре и тенденцией, связанной с уменьшением количества ПЦР-тестов с середины ноября.

Такого мнения придерживаются украинские врачи, говорится в материале издания РБК-Украина "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19". Они полагают, что изменение динамики заболеваемости может быть связано с рядом факторов.

В частности, инфекционист Катерина Сояк полагает, что изменения вряд ли следует связывать с эффективностью карантина выходного дня. По ее мнению, уменьшение количества инфицированных связано с разрывом передачи цепи заболевания. Однако города не соблюдали противоэпидемиологических ограничений выходного дня.

При этом глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который также принимает участие в проекте Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с COVID-19, утверждает, что решение о карантине выходного дня принесло свои плоды.Читайте такжеКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено

"Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе - это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных", - уточнил врач.

Доктор-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита не исключает, что причиной снижения заболеваемости могли стать карантин и фактор сезонности – в декабре вирусные инфекции ослабевают.

Бывший заместитель министра здравоохранений Павел Ковтонюк подчеркнул, что статистические изменения по COVID-19 могли произойти из-за общей тенденции к снижению количества ПЦР-тестов. Тестирование стало снижаться еще с середины ноября.

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