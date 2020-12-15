Эксперты объяснили, почему в Украине фиксируют снижение новых случаев COVID-19

По словам инфекциониста Екатерины Сояк, города особо не соблюдали карантин выходного дня в Украине.
Снижение ежесуточных показателей заболеваемости COVID-19 в Украине может быть связано с эффективностью карантина выходного дня, ослабеванием респираторных заболеваний в декабре и тенденцией, связанной с уменьшением количества ПЦР-тестов с середины ноября.
Такого мнения придерживаются украинские врачи, говорится в материале издания РБК-Украина "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19". Они полагают, что изменение динамики заболеваемости может быть связано с рядом факторов.
В частности, инфекционист Катерина Сояк полагает, что изменения вряд ли следует связывать с эффективностью карантина выходного дня. По ее мнению, уменьшение количества инфицированных связано с разрывом передачи цепи заболевания. Однако города не соблюдали противоэпидемиологических ограничений выходного дня.
При этом глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который также принимает участие в проекте Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с COVID-19, утверждает, что решение о карантине выходного дня принесло свои плоды.Читайте такжеКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено
"Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе - это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных", - уточнил врач.
Доктор-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита не исключает, что причиной снижения заболеваемости могли стать карантин и фактор сезонности – в декабре вирусные инфекции ослабевают.
Бывший заместитель министра здравоохранений Павел Ковтонюк подчеркнул, что статистические изменения по COVID-19 могли произойти из-за общей тенденции к снижению количества ПЦР-тестов. Тестирование стало снижаться еще с середины ноября.
Коронавирус в Украине
- По состоянию на вторник, 15 декабря, в Украине установлено 909082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 заразились еще 6500 украинцев.
- В Украине фиксируется тенденция к спаду заболеваемости. В частности, 12 декабря суточный показатель заражения COVID-19 составил 12811 прецедентов.
- Однако 13 декабря зафиксировали уже 9176 суточных заболеваний.
- 14 декабря, согласно данным Министерства здравоохранения, коронавирус за сутки выявили уже у 6451 украинцев.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в стране стали делать меньше тестов на COVID-19. В связи с этим ведомство расширяет перечень симптомов, при которых людям будут бесплатно проводить тестирование на коронавирус.